国家民事防护指导委员会：应对一号台风不可掉以轻心

7月3日下午，越南国家民事防护指导委员会、农业与环境部副部长阮煌协与海防、宣光、宁平、谅山、兴安、北宁、高平、广宁等8个省市召开线上线下相结合会议，部署一号台风及台风后暴雨洪涝应对工作。他强调决不能掉以轻心，要主动采取各项措施，确保人民群众生命财产安全。



密切跟踪台风动态以主动应对



阮煌协副部长要求水文气象局，特别是国家水文气象预报中心，密切跟踪台风动态及其环流情况，及时向各部委、地方和人民群众提供准确的预报预警信息。



堤坝管理与防灾局受命牵头组建两个工作代表团，前往广宁和海防检查应对工作。军队、边防、公安等力量继续动员船舶进入避风处所，组织转移危险区域群众；各地方主动部署合理方案以减少损失。



台风经北部湾以北区域的概率为70%



国家水文气象预报中心主任梅文谦表示，可能性最大的情景（超过70%）是台风沿西北偏北方向移动，经过北部湾北部区域，随后向广宁省以北方向移动，进入中国广西壮族自治区南部。根据这一情景，北部湾区域风力8-9级，阵风11级；广宁、海防和兴安沿海地区风力6-7级，靠近台风中心区域风力8级，阵风10级。



另一种情景是台风转向北上进入广西，届时北部陆地风力及东北部地区降雨量将有所减少，但北部湾仍受强风和海浪影响。



从中央到地方主动应对台风



据堤坝管理与防灾局局长范德论介绍，边防部队已通知、清点并引导56240艘船只、249184人主动避风。



在广宁省，截至7月3日中午，该省已实施禁海令，要求所有旅游船、客船和渔船进入安全避风处所；已清点超4100艘渔船、近1.3万名劳动力，并向各岛乡超3100名游客发出通知。其中，姑苏特区已安排18个班次的船只，在暂停签发船舶离港许可前将3147名乘客送回陆地；截至当日下午17时，辖区内所有交通工具均已进入避风处所，地方继续维持24小时值班。



* 在谅山省，地方已安排力量24小时值班，并制定了应对台风和暴雨洪涝的各种预案。



* 宁平省人民委员会主席已签发第04/CĐ-UBND号电文，要求各地方密切跟踪台风动态，以最高级别部署应对措施，确保人民群众生命安全。



沿海各乡与边防部队配合，于7月3日14时前实施禁海令；通知船舶寻找安全锚泊点，转移堤外区域及网箱养殖区域的群众，并于当日下午18时前完成船舶进入避风处所的工作。农业与环境厅与省水文气象台配合，及时更新台风信息，实行24小时值班，并督促各地方根据实际情况部署应对方案。

* 面对第一号台风动态及台风后强降雨风险，乂安省民事防护指导委员会已发文要求各地方和相关单位紧急部署应对措施，确保人民群众生命财产安全，并将自然灾害造成的损失降到最低。（完）