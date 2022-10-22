国家数字化转型日：胡志明市商业和旅游业努力实现数字化转型

在第四次工业革命浪潮中，数字化转型是所有行业和领域的必然发展趋势。在新冠肺炎疫情得到控制后，胡志明市的商业、服务和旅游领域也在不断转型，努力实现数字化转型，并将技术应用于供应链，特别是在服务国内外客户的零售点和目的地。

据越南工商会（VCCI）的调查结果显示，新冠肺炎疫情给人们的健康和企业的业务带来消极影响的同时，还改变了消费者的习惯以及企业的经营方式。然而，这也被评价为企业加大数字计划应用力度以克服疫情所带来的挑战并将货物和服务带给客户的良好时期。

数字化转型助力企业特别是中小型企业寻找更加灵活的商业模式，既能降低成本又能优化资源以确保今后的复苏和可持续发展。

尤其是在越南深度融入全球经济之中和新冠疫情得到控制的背景下，数字化转型是大部分企业的必然趋势。此外，越南也表明其是今后数字化转型生态体系的协助、咨询和形成活动的一个潜在市场。

为了鼓舞胡志明市乃至越南商界实现数字化转型，越南工商会胡志明市分会刚与旅游技术股份公司（GOTADI）签署了合作谅解备忘录（MOU），旨在促进双方的合作关系，为推动贸易、服务和旅游促进活动做出贡献。



双方一致同意大力协助企业界在商贸、物流运输、旅游等领域中有效实施创新和数字化转型的进程。



越南工商会胡志明市分会副主席陈玉廉透露，上述谅解备忘录的具体目标是建立商业社区，并形成由越南企业做主且在地区和世界上具有竞争力的产品和服务供应链。

据统计，2022年前9个月，胡志明市社会消费品和服务零售总额达804.728万亿越盾，同比增长了25.9%。截至 2022 年 9 月份，胡志明市接待国内和国际游客量分别达 2160 万人次和超过 210 万人次。此外，胡志明市2022年9月消费品购买力和消费服务收入环比略增。凭借这一成果，胡志明市的许多厅局和协会承诺将继续努力陪伴商界在贸易、服务和旅游领域实现数字化转型，以抓好在 2022 年最后几个月的商机。（完）