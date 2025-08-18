国家成就展：顺化市彰显“遗产、特色与绿色发展愿景”的地位

在全国迎接国庆80周年（1945/9/2—2025/9/2）之际，顺化市正抓紧时间完成国家成就展顺化展区的筹备工作。

这一重要政治文化活动将于8月28日至9月5日在河内越南展览中心举行。展览空间超过645平方米，顺化市有信心呈现全新面貌，既彰显丰富的遗产特色，又体现可持续、现代化的发展愿景，传递“顺化——遗产、特色与绿色发展愿景”的信息。

顺化市在国家成就展所设的展区包括：“顺化——从古城到现代城市”摄影展、“顺化——遗产之城”空间、“顺化——奥黛之都”、传统手工艺体验及一乡一品（OCOP）产品展区，以及智慧城市与绿色发展模式展示区等。所有展区共同构成和谐整体，充分反映这片土地超过700年的发展历程，从辉煌的历史走向融合与创新的未来。

“顺化——从古城到现代城市”摄影展带领观众穿越时光，欣赏关于富春——阮朝京都的珍贵资料和影像，这里汇聚了越南文化精髓，并几乎完整保存了已获联合国教科文组织认可的独特皇宫遗产系统。除了文字资料和实物展示，创新模式还为观众提供了互动体验，以直观、生动的方式感受遗产价值。

除了展示历史深度之外，展区还展示了顺化在融入时代中的转型步伐。智慧城市与绿色发展模式，包括公共自行车、绿化管理系统、污水处理以及数字化旅游（VR、二维码、数字讲解等），展现了顺化市政府和市民在全面区域及国家数字化转型和融入全球进程中的坚定决心与团结精神。

在顺化传统手工艺与OCOP产品体验区，顺化故都的工艺师现场展示制作清仙纸花、斗笠、传统刺绣等工序，并邀请游客一同参加制作工序。通过这种方式，公众能够理解工艺师在每件作品中的细致与创新精神。顺化特色的OCOP产品，如莲花茶、五彩糕、香粉、包拉竹藤制品等，也将亮相，彰显顺化延续至今的文化价值。同时，美食区呈现盐咖啡、莲子甜品、香蕉叶包饼、复灵糕等特色美食，让游客尽情品味，完好地体验“顺化——美食之都”。

这是顺化市重申自身地位——“顺化--帝都焕发新机”的契机，同时向广大民众与国际游客传递国家形象，以及以文化遗产保护为基础的可持续发展信息。以“顺化——遗产、特色与绿色发展愿景”为主题，顺化市期望在迎接国庆80周年庆典的国家成就展上留下深刻印记。（完）