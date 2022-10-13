国家副主席武氏映春在出席亚信第六次峰会全体会上发表重要讲话

13日，越南国家副主席武氏映春在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳出席了亚洲相互协作与信任措施会议（简称亚信）第六次峰会全体会议并发表重要讲话。期间，武氏映春还与各国代表团团长进行接触。

武氏映春副主席在会议上发言时已对亚信各成员国的关注和评价表示赞同，提出三大重要建议：

其一、亚信需高举合作、行动和责任的精神，从而本着联合国宪章和国际法，尤其是尊重各国独立、主权和领土完整、以和平方式解决争端、不使用武力或以武力相威胁等的原则为发展创建和平、稳定的环境。

其二、亚信需积极参加定型和引领新亚洲的强大转型趋势，确保后疫情时代复苏和快速、可持续和包容性发展。

其三，亚信需促进各地区和跨地区合作、连接机制的互补性，旨在形成开放、多中心、多层次的多边网络。

武氏映春强调了东盟在维持和平、稳定的东南亚地区，确保航行与飞越自由、以和平方式解决各争端、尊重法律，尤其是1982年《联合国海洋法公约》等的努力。

趁此机会，武氏映春强调了越南独立、自主、和平、友好、合作与发展，多边化、多样化关系、是国际社会的朋友、可靠伙伴、积极和负责任的成员的对外路线。越南愿参加亚信框架内对话、配合行动和树立互信的一切努力，致力于和平、合作与发展。

在出席峰会期间，武氏映春已分别会见了俄罗斯总统普京、中国国家副主席王岐山、卡塔尔国王谢赫·塔米姆·本·哈迈德·本·哈利法·阿勒萨尼和帕基斯坦总理夏巴兹·谢里夫。

武氏映春在会见俄罗斯总理普京时强调，越南十分重视与俄罗斯联邦的全面战略伙伴关系，希望两国保持和加强有效合作；继续保持密切配合，本着互信和实质性的精神来解决双边经贸和投资合作关系面临的困难。普京强调俄罗斯将越南视为该国对外政策中的头等重要伙伴之一，一致同意两国需加强合作，以推动双边关系走向深入、务实和高效。

武氏映春在会见中国国家副主席王岐山时，王岐山高度评价越南近期经济社会发展中取得的成果，强调中国十分重视中越全面战略合作伙伴关系，一致同意今后有效配合开展各项高层和各级代表团互访活动。

武氏映春强调，越南一贯将巩固和发展越中全面战略合作伙伴关系视为独立、自主、多边化、多样化对外路线的第一优先；一直希望以更高的互信、更切实合作和更坚实的友谊基础来推动两党和两国不断向前发展。

武氏映春在会见卡塔尔国王谢赫·塔米姆·本·哈迈德·本·哈利法·阿勒萨尼和帕基斯坦总理夏巴兹·谢里夫时，两国领导都对越南近期经济社会发展取得的成就表示印象深刻，表示希望尽早能访问越南，表示两国与越南的合作潜力，尤其是在经贸和投资领域的合作潜力仍巨大。武氏映春强调，越南十分重视与两国的关系并希望同两国继续加强务实合作活动。（完）