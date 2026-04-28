国家副主席武氏映春会见优秀工会主席

值此纪念越南南方解放、国家统一51周年（1975.4.30-2026.4.30）及“五一”国际劳动节140周年（1886.5.1-2026.5.1）之际，4月27日下午，越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春在主席府与2023-2025阶段社会对话和集体谈判工作中的优秀工会主席代表团会面。 武氏映春表示，97年来，越南工会组织始终与越南革命的各个阶段紧密相连、同行共进。在党的领导和各级工会的努力下，越南工会组织日益壮大成熟，开展了许多针对劳动者的务实活动。至今，工会，特别是企业工会，已成为劳动者不可或缺的组织。



武氏映春对各位先进工会主席给予表彰，并指出，所取得的成果有助于提高劳动者的精神生活水平和地位，同时在企业内构建了和谐、稳定和进步的劳动关系。



武氏映春强调，工会组织需与整个政治体系一同提升水平，以跟上新时代的趋势和要求。越南劳动总联合会及各级工会需充分认识自身的角色、责任和地位，从而为国家发展做出积极贡献，助力实现既定目标。

国家副主席武氏映春向优秀工会主席颁发奖状。图自越通社

此外，武氏映春希望各级工会继续把其组织建设日益强大，以满足新形势下的要求，特别是创新活动方式，以符合国家趋势、世界背景，并成为适应更高生产力水平和生产方式的劳动者代表。



在总结国内实践的同时，各工会组织需积极借鉴国际经验及职能相似组织的经验，构建和谐的劳动关系，使雇主深刻认识到，工会是促进企业可持续发展的必然选择和重要合作伙伴，尤其是在非国有部门及外资企业中。



武氏映春希望各级工会继续研究越共中央政治局的核心决议，特别是与企业相关的决议；从实践经验，向党和国家建言献策，以进一步完善主张、政策和法律，从而不仅促进企业发展，还为工会稳健发展创造便利条件。



越南劳动总联合会副主席午维晓表示，近期越南工会组织在组织形式和运行方式上实现创新，其中重点加强社会对话和集体谈判工作，旨在提高工会会员和劳动者的福利。未来，越南工会组织将集中提升运行效率；投入资源，创新方式方法，以更好地履行维护工会会员和劳动者合法、正当权益的职责。（完）