国家储备物资下拨支援各地应对洪涝灾害

越南财政部决定向高平省和谅山省发放国家储备的物资，用于帮助两省开展洪涝灾害后恢复重建工作。

具体而言，财政部责成国家储备局向高平省下拨 600 吨国家储备大米、20 套轻型救灾帐篷、400 件救生衣、300 个救生圈、50 只轻型救生艇、4 台发电机、3 套钻切设备、6 台消防水泵以及6 套救生抛绳设备。

另一方面，财政部责成国家储备局向谅山省发放 2000 吨国家储备大米，及时帮助人民恢复生产生活。

据国家储备局的消息，为保障国家储备资源，在应对各种突发紧急情况和台风暴雨季节来临前随时发放物资，各地区国家储备分局积极实施应对恶劣天气的措施，确保人民群众生命财产安全和国家储备安全。

国家储备局密切关注气象变化，制定防汛抗灾方案，与所在地政府密切协作，实行24小时值班制，确保人员、财产、货物和储备物资的绝对安全，主动应对、克服和处理可能出现的任何情况。

近期，第10号和第11号台风连续登陆越南，造成严重后果。受第11号台风环流影响，北部地区和清化省出现大到暴雨，特别是太原、北宁、谅山、高平等省份多地出现洪涝灾害。各省多条河流系统遭遇特大洪水，水位超过2024年的历史最高水平。

据农业与环境部堤坝管理与防灾局统计，截至 10月13日上午7时，第11号台风引发的洪灾造成的经济损失估计超过 8.72万亿越盾，目前，仍有 12234间房屋被淹没。（完）