国家代主席武氏映春会见前来递交国书的各国驻越大使

会见亚美尼亚驻越大使苏勒·巴格赫达萨良（Suren Baghdasaryan）时，越南国家代主席武氏映春表示，两国合作潜力巨大，并希望双方未来继续促进《越南与欧亚经济联盟自贸协定》和政府间委员会等合作机制，考虑新合作机制的谈判与签署可能性，加强经贸与投资合作关系。



巴格赫达萨良大使表示，亚美尼亚国家和人民一直对越南给予特殊的感情，同时认为两国在经济、贸易、科学和教育等领域的合作潜力巨大，并承诺在越南的工作任期中将大力促进两国高层领导人的互访，推动两国关系迈上新台阶。



国家代主席武氏映春会见新西兰驻越大使卡罗琳·雷切尔·贝雷斯福德。图自越通社

会见新西兰驻越大使卡罗琳·雷切尔·贝雷斯福德（Caroline Rachel Beresford）时，越南国家代主席武氏映春强调，越南一向重视与新西兰的合作关系。她相信贝雷斯福德大使为推动两国关系深广发展并提升到新台阶做出积极贡献，加强两国各级代表团互访，在国际和地区论坛上紧密配合，并积极开展现有合作机制，促进双方具有优势和需求领域的合作。



贝雷斯福德大使表示，新西兰政府优先促进与越南的合作关系。两国在农业、教育、应对气候变化和数字经济等领域合作关系的发展空间广阔；承诺在工作任期中努力推动两国关系取得更多新成就。



国家代主席武氏映春会见土耳其驻越大使科尔汗·凯米克。图自越通社

会见土耳其驻越大使科尔汗·凯米克（Korhan Kemik）时，越南国家代主席武氏映春希望土耳其总统早日对越南进行访问，进一步促进双边关系。另外，双方需要最大限度发挥现有合作机制的作用，加强各项合作文件的谈判与签署，完善有关许多领域合作的法律框架。



凯米克大使表示，在工作任期中，他将促进两国高层和各级代表团的互访，希望双方继续落实所签署的协议，加强新合作文件的谈判与签署，完善合作法律框架。



国家代主席武氏映春会见秘鲁驻越大使帕特里夏·尤兰达·雷兹 波尔图·卡雷罗。图自越通社

会见秘鲁驻越大使帕特里夏·尤兰达·雷兹 波尔图·卡雷罗（Patricia Yolanda Raez Porto Carrrero）时，越南国家代主席武氏映春强调，越南一直重视与秘鲁的友好合作关系。多年来，双边关系保持积极发展势头。秘鲁是越南在拉丁美洲的最重要伙伴之一；希望今后双方加强在政治外交、经贸、投资、文化、旅游和民间交流等领域的合作，为庆祝两国建交30周年举行多项纪念活动和越南国家主席访问秘鲁并出席亚太经合组织领导人会议之旅做好准备。



卡雷罗大使表示，两国在经济、贸易、投资、文化、旅游和民间交流等领域的合作潜力巨大，她希望更多越南投资商对秘鲁进行投资。（完）