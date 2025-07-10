国家主席：每个人都应始终将学习视为权利、责任和义务

原越南国家副主席、越南助学协会主席阮氏缘指出，近年来越南助学协会为助学、重才事业和学习型社会建设积极建言献策，助力制定方针政策；切实履行党和国家赋予的任务。



越南国家主席梁强评价称，越南助学协会切实做好向党和国家的参谋助手、咨询工作，使助学、重才、学习型社会建设的活动成为整个政治体系的一项重要任务。



在近30年的建设与发展历程中，助学协会在提高国民素质、培养人力资源、造就人才方面留下了深刻印记，为在新形势下全面推进教育培训根本性改革的主张做出了积极而有效的贡献。



国家主席强调，我们敬爱的胡志明主席是不断学习精神的伟大榜样，是博学多才的杰出象征。在世时，胡志明主席始终高度重视提高民智、促进民主、改善民生；他将扫除文盲视为与抗击外来侵略和饥饿同样紧迫的重要任务。



越南国家主席梁强在主席府亲切会见全国优秀助学协会干部代表团。图自越通社

国家主席呼吁，每一个人，无论年龄大小、地位尊卑，都应始终把学习视为自己的权利、责任和义务。在当前新形势下，为了满足时代发展的要求，我们党和苏林总书记发起了“数字平民教育”运动，号召全民要坚持终身学习。除了文化知识外，更要应掌握科技、创新、数字化转型等现代技能，为弘扬和传承越南民族几千年来的尊师重教、崇尚学习的优良传统作出贡献。



梁强强调，国家正站在迈入民族富强、繁荣与幸福的新时代的重要历史转折点，因此有许多工作要做，其中，将国家建设成为一个全民终身学习的国家，是一项极为重要的任务，是一个崇高目标，要求全党、全民、全军以及全国从事助学重才工作的干部队伍付出非凡的努力和奋斗。 国家主席强调，将越南建设成为一个学习型国家，使每一位公民都有机会学习，并被提倡终身学习，这不仅是一个充满人文价值的目标，更是提升国家竞争力、培养人才、巩固民族内生动力的重要要求。



国家主席坚信，凭借满腔热忱与坚定意志，全国各级助学协会的领导将继续在社区中点燃知识之火，为建设一个充满活力、富有追求的学习型社会作出贡献，为实现越南快速、可持续与繁荣发展奠定坚实基础。（完）