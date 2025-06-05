国家主席：广宁省要切实发挥领头羊作用，真正作为北部地区的全面增长极

6月5日上午在主席府，越南国家主席梁强与中央工作代表团同广宁省委举行工作会议，就越共第十三届中央委员会第十一次全体会议决议落实、文件起草与人事工作等内容进行了讨论。



在听取广宁省委常委会代表作关于越共第十三届中央委员会第十一次全体会议决议落实情况报告后，越南国家主席梁强高度评价广宁省委在贯彻落实越共十三届十一中决议方面所做出的努力，其有效推动了干部、党员及各阶层人民在思想和行动上的高度统一与共识。



国家主席认为，近期取得的成果只是初步的，因此，接下来广宁省委常务委员会需继续发扬团结统一、互帮互助的精神；重视对各级干部队伍以及各阶层人民进行形式多样、贴近实际的宣传教育，尤其是围绕宪法修订和立法工作中的新问题与核心问题；在社会经济发展方向、党建工作、政治体制中机构建设等方面做好引导工作；同时，将各级党代会相关文件的学习贯彻与越共十三届十一中决议的贯彻执行有机结合，统筹推进。



关于推进地方两级政府机构的组织调整与精简改革工作，国家主席要求广宁省必须深刻把握并贯彻“精简、高效、强大”的原则，确保机构运作具有效能、效力和效果；继续深入贯彻落实越共中央的指导文件，严格组织领导与督导，切实完成已明确的各项任务计划。



国家主席指出，实施两级地方政权体制是一个重大战略性问题，因此国家主席要求广宁省必须进一步弘扬高度的责任精神，保持团结、坚定的意志、创新的思维和强烈的发展愿望，切实发挥领头羊作用，真正成为北部地区的全面增长极。

国家主席要求加强对越共十三届十一中决议落实情况的检查和监督工作；同时，要采取切实有效的措施加强对财政资金和国有资产的管理，防止在机构和组织调整过程中出现浪费、流失和消极腐败现象。



关于各级党代会的筹备工作，国家主席建议要继续全面审查、精心准备各项文件内容；其中，需特别注意贯彻落实中央在政治报告草案中的新方向、新观点，体现在党建工作、2021-2030年十年社会经济发展战略及2026-2030年五年社会经济发展方向中。与此同时，党代会文件还应体现出本省的发展智慧、共同意志和奋发图强的愿望。



国家主席坚信，凭借创新精神、坚定意志和高度的政治决心，广宁省党委、政府、军队和人民将继续发扬已取得的重大成就，圆满完成越共十三届十一中全会决议的落实工作，精心建设高质量、具有代表性的省级党代会文件和人事方案，为越共第十四次全国代表大会的成功召开作出重要贡献。（完）