国家主席阮春福：胡志明市需着力解决引起人民不满的问题

13日，国家主席阮春福和胡志明市国会代表团已同胡志明市人民委员会就该市经济社会发展，实施国会关于试点实施胡志明市发展特殊机制、政策的54号决议实施情况等进行座谈。

座谈会上，国会代表、各部门领导的意见主要集中分析胡志明市近期面临的困难和存在的不足，尤其是引起选民和人民不满的问题，如交通堵塞、强降雨时积水严重、潮汐、数字化转型投入不妥，没有有效开发地下空间，规划工作和规划管理仍存在不足；环境污染严重，土地管理工作不严等。各部门和国会代表向中央、国会和政府建议实施许多旨在纾解困难，为解决胡志明市的障碍和挑战的措施。

此外，国会代表和各部门领导还建议中央对胡志明市提出比当前水平更高的财政预算自主机制。特别建议胡志明市加大对科技发展、科技应用、数字化转型和创新的投入，以赶上地区各国，将其视为今后的主要发展方向。

阮春福高度评价胡志明市在当前面临许多困难和挑战的情况下所取得的成果。对胡志明市正面临的挑战加以分析。高度评价国会代表和各部门领导有关推动胡志明市发展措施的意见和建议，强调确保稳定、做好宏观控制对胡志明市十分重要。

他同时建议政府对引起城市居民不满的问题，尤其是规划中的不足进行研究。

阮春福建议胡志明市继续援助劳动力供应和培训；恢复和发展企业；经常与企业对话，把握企业和每个项目面临的困难；为城市雄厚的企业家队伍发展，为城市建设与发展做出更多贡献创造便利条件。

阮春福认为胡志明市应注重社会保障、援助弱势人群的计划和项目；推进公共服务系统改革，让营商环境发生明显变化；改善有关数字平台和创新的政策机制和基础设施；推动国际金融发展，发展数字经济和数字化转型、绿色经济和循环经济等。

阮春福同时认为，新政策框架需帮助胡志明市纾解有关基础设施、城市堵塞、城市内涝和环境污染等的瓶颈。

阮春福特别要求胡志明市需集中解决引起人民不满的问题，如集中处理规划的不足，把城市建设成为不乱扔垃圾示范模式；动员人民的参与；将该工作视为基层政府的经常性任务。（完）