国家主席阮春福：有效防范化解各类新风险挑战

21日上午，中央公安党委召开越共十一届八中全会有关新形势下保卫祖国战略的决议（以下简称决议）实施10周年总结会议。越南国家主席、制定决议实施10周年总结提案指导委员会主任阮春福出席会议并在会上发表指导性讲话。

越共中央政治局委员、中央公安党委书记、公安部部长苏林大将主持会议。

越南公安部副部长阮维玉中将在会上作了人民公安实施决议10周年情况总结报告。决议落实10年后，国家安全和社会治安秩序维护工作取得重大成就；达到决议中所确定的目标和要求；为维护国家独立和主权、国家统一和领土完整，保护党、国家和人民， 保卫社会主义政权等作出重要贡献。

与此同时，全力保护革新、工业化、现代化事业；坚决维护国家政治安全和社会稳定；传承和弘扬具有浓郁民族风情的文化；维护政治安全及和平环境，推动国家沿着社会主义道路前进等。

阮春福在会上发表指导性讲话时指出，10年来，国际和地区形势错综复杂、难以预测，挑战和问题空前。然而，由于贯彻落实越共十一大八中全会有关新形势下保卫祖国战略的决议等越共中央各项决议、指示和结论，在党、国家的切实领导以及整个政治体系和全国人民的共同决心之下，我国已成功处理所有突发事件，不被陷入被动境地并全方位取得举世瞩目的重大成就。

阮春福高度赞扬中央公安党委已指导做好内部政治安全、经济安全、文化安全、网络安全保障工作，做实思想政治工作和信息传媒工作；当好巩固全民族大团结力量的参谋助手；构建强大的基层政治体系；为筑牢“民心阵势”做出贡献等。

阮春福强调，公安部在调整和部署人民安全阵势，建设真正廉洁、强大、正规化、精锐化、现代化、满足新形势下各项要求和任务的人民公安力量过程中发挥好了带头表率作用。

关于未来工作任务，阮春福要求越共中央公安党委密切配合中央军委研究完善决议总结资料并提交越共十三届八中全会；就新形势下祖国捍卫观点和主张建言献策，确保充分利用革新35年后的基业和潜力；最大限度抓紧各种机遇和有利条件，有效防范化解各类新风险挑战；使国防安全真正成为建设地区和国际地位重要、作用突出的强大国家的重要组成部分。

阮春福强调，“继续发挥公安力量在预防和化解祖国捍卫事业面临的新风险和挑战中的核心带头作用；有效打击敌对势力‘和平演变’手段；大力发挥国际安全与秩序合作在解决复杂问题中的作用并为拓展合作领域做出贡献等。”（完）