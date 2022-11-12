国家主席阮春福：提升越南人参的价值

题为“把握时机，战胜挑战，走得更远渴望”的2022年莱州人参展销会于11月11日至13日举行，旨在向国内外企业、组织和个人推介莱州省潜力、优势，鼓励投资发展莱州人参的优惠政策。这就是投资者了解合作机会，促进合作来充分开发莱州省特有职植物的机会，从设实现莱州省各民族同胞“脱贫、改变生活”的梦想。



莱州人参是越南乃至世界特别稀有的植物。人参的各部位都能由来提高人体健康。莱州人参分布在海拔1400米至2200米处，符合于莱州省边境和高山地区的地形和气候。据初步研究结果，莱州人参总皂苷（Saponin）含量高达21.34%。特别莱州人参还拥有抗癌的Majonoside-R2(MR2)活质等。



目前莱州省人参种植面积超100公顷。许多企业、合作社、家庭户和个人已投资种植认真并初步形成药材发展价值链，按照流程和标准保存稀有药材的基因。



阮春福在展销会开幕式上发表讲话时已谈到莱州省发展人参的气候、地形、土壤等的便利条件。各项研究指出，莱州省人参种植面积可发展到近4万公顷。这就是该省发展人参行业和人参保健品的良好机会。莱州人参还是帮助该省各边境地区居民和少数民族同胞脱贫，走上致富之路的药材。



阮春福认为，完全拥有推动越南人参种植和加工行业发展，走向未来数十年生产总值和出口总额达10亿美元目标的基础。



他同时认为，为了让莱州人参、玉灵人参以及其他宝贵人参种类无愧为越南“国宝”名称，急需早日认真采取行动。阮春福要求政府、农业与农村发展部关注保护和规划发展人参，加大宣传莱州人参、玉灵人参与其他人参和类似产品相比的突出优点，提高越南人参经济和保健方面的价值。



阮春福同时建议莱州省继续开展莱州人参保护和发展工作，将其与森林保护和管理、生态环境和传统文化特色保护和旅游经济发展相结合。



在开幕式上，阮春福已向积极种植莱州人参的各户家庭赠送莱州人参种苗。农业与农村发展部部长黎明欢向莱州省颁发莱州人参植物品种保护证书。科技部部长黄成达向莱州省颁发“莱州人参”品牌认证。（完）