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国家主席阮春福：奠边府大捷是越南民族抗击外来侵略者史上最为光辉胜利之一

值此莅临奠边省调研和出席奠边府战场烈士祠堂落成典礼之际，越南国家主席阮春福5月17日和18日向A1烈士陵园进香和献花，缅怀英雄烈士们；参观奠边府博物馆；走访慰问并向当地老兵赠送近160份慰问品。
阮春福一行进香缅怀在A1烈士陵园的英雄烈士。A1烈士陵园于1958年兴建，是在1954年奠边府战役中牺牲的英烈们的安息之地，该陵园共有645座烈士墓。

国家主席阮春福：奠边府大捷是越南民族抗击外来侵略者史上最为光辉胜利之一 hinh anh 2阮春福走访参观奠边府大捷博物馆。图自越通社
其后，阮春福走访参观奠边府大捷博物馆。阮春福一行还参观了一个特殊的艺术空间，这是越南第一幅重现奠边府战役的全景画，是东南亚规模最大、世界三大圆形画之一。这幅画描绘了越南军民在1954年奠边府战役中艰苦、但无比英勇、不屈不挠的日子，为历史谱写出辉煌篇章。

阮春福希望，奠边府大捷博物馆将通过现代技术继续收集关于重现奠边府战役的文物和故事，使其成为吸引游客的目的地以及为历代越南人教育革命传统、爱国主义精神和民族自豪感之地。

国家主席阮春福：奠边府大捷是越南民族抗击外来侵略者史上最为光辉胜利之一 hinh anh 3

阮春福向奠边府老兵赠送160分慰问品。图自越通社

*5月17日下午，阮春福向奠边府老兵赠送160分慰问品。

阮春福会见奠边府老兵时强调，奠边府大捷是辉煌的战功，是越南抗击外来侵略史上的辉煌历史篇章。

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阮春福会慰问奠边府老兵。图自越通社

阮春福向曾经参加奠边府战役乃至全国老兵送上诚挚的问候和衷心的感谢。在越南共产党和胡志明主席的领导下，越南军民取得越南民族抗击外来侵略者历史上最为光辉的胜利之一——奠边府大捷。

阮春福强调，越南党和国家始终关心伤残军人、烈士和为革命立功者的照顾工作，并对许多老兵，特别是 “残而不废”、弘扬胡伯伯部队传统，为地方和国家社会经济发展做出积极贡献的的伤残军人表示祝贺。

值此机会，阮春福建议包括奠边在内的全国各地党委和政府加以关注，并为老兵们提供在物质上和精神上的支持，让他们过上更好的生活，从而，对为祖国独立自由而做出巨大牺牲的前辈们表达感谢之情。

按计划，5月18日上午，阮春福出席奠边府战场烈士祠堂落成典礼，并与奠边省领导举行工作会议。（完）
 

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