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国家主席阮春福在新潮国家级特殊历史遗迹区敬香
在胡志明主席的英灵前，阮春福主席一行默哀一刻，缅怀他老人家。国家主席阮春福对胡伯伯，一位杰出领袖、越南革命的伟大导师的天海功劳表示无限感激。胡伯伯把自己的一生奉献给越南祖国的独立和统一，越南人民的自由和幸福。
娜娜棚屋位于宣光省山阳县新潮乡新立村的娜娜森林，是胡伯伯自1945年5月底至8月22日的生活和工作地点，以领导全国范围内的八月总起义，夺回政权。设立娜娜棚屋的地点是他老人家直接选择的。其隐匿在茂密的树木下，保证保密，也满足工作的要求：靠近水源，靠近人民，远离国道，方便前行，也方便退离。
在娜娜棚屋，胡伯伯下达指示建立一个由6 个省组成的解放区，包括：高平-北𣴓-谅山-河江-宣光-太原。从一个简陋的小棚屋——那纳棚屋里，胡伯伯为整个民族开创道路，创造了具有重大历史意义的转折点：越南民族结束了悲惨的奴役时代，走向独立、自由和社会主义时代。
同日上午，阮春福主席一行在位于新潮乡新立村西边的新潮广场敬香。此地， 1945年8月16日召开新潮国民大会，越南国会的前身。在大会上，胡伯伯自从回国后直接领导革命，第一次以胡志明的名字出现在全国代表面前。（完）
娜娜棚屋位于宣光省山阳县新潮乡新立村的娜娜森林，是胡伯伯自1945年5月底至8月22日的生活和工作地点，以领导全国范围内的八月总起义，夺回政权。设立娜娜棚屋的地点是他老人家直接选择的。其隐匿在茂密的树木下，保证保密，也满足工作的要求：靠近水源，靠近人民，远离国道，方便前行，也方便退离。
在娜娜棚屋，胡伯伯下达指示建立一个由6 个省组成的解放区，包括：高平-北𣴓-谅山-河江-宣光-太原。从一个简陋的小棚屋——那纳棚屋里，胡伯伯为整个民族开创道路，创造了具有重大历史意义的转折点：越南民族结束了悲惨的奴役时代，走向独立、自由和社会主义时代。
同日上午，阮春福主席一行在位于新潮乡新立村西边的新潮广场敬香。此地， 1945年8月16日召开新潮国民大会，越南国会的前身。在大会上，胡伯伯自从回国后直接领导革命，第一次以胡志明的名字出现在全国代表面前。（完）