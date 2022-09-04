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国家主席阮春福在新潮国家级特殊历史遗迹区敬香

值八月革命和9月2日国庆77周年和胡伯伯逝世53周年之际，9月4日上午，继续在宣光省工作期间，国家主席阮春福率领工作代表团在新潮国家级特殊历史遗迹区的娜娜棚屋（Lán Nà Nưa）上香、敬献鲜花，怀念胡志明主席。宣光省省委书记周文林（Chẩu Văn Lâm）和国家主席办公厅官员陪同。
在胡志明主席的英灵前，阮春福主席一行默哀一刻，缅怀他老人家。国家主席阮春福对胡伯伯，一位杰出领袖、越南革命的伟大导师的天海功劳表示无限感激。胡伯伯把自己的一生奉献给越南祖国的独立和统一，越南人民的自由和幸福。

娜娜棚屋位于宣光省山阳县新潮乡新立村的娜娜森林，是胡伯伯自1945年5月底至8月22日的生活和工作地点，以领导全国范围内的八月总起义，夺回政权。设立娜娜棚屋的地点是他老人家直接选择的。其隐匿在茂密的树木下，保证保密，也满足工作的要求：靠近水源，靠近人民，远离国道，方便前行，也方便退离。

在娜娜棚屋，胡伯伯下达指示建立一个由6 个省组成的解放区，包括：高平-北𣴓-谅山-河江-宣光-太原。从一个简陋的小棚屋——那纳棚屋里，胡伯伯为整个民族开创道路，创造了具有重大历史意义的转折点：越南民族结束了悲惨的奴役时代，走向独立、自由和社会主义时代。

同日上午，阮春福主席一行在位于新潮乡新立村西边的新潮广场敬香。此地， 1945年8月16日召开新潮国民大会，越南国会的前身。在大会上，胡伯伯自从回国后直接领导革命，第一次以胡志明的名字出现在全国代表面前。（完）
 

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