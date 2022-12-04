国家主席阮春福出席越南著名诗人胡春香女士诞辰250周年纪念仪式

12月3日晚，乂安省和联合国教科文组织（UNESCO）在乂安省荣市胡志明广场举行越南著名诗人胡春香诞辰250周年（1772-2022）和逝世200周年（1822-2022）纪念仪式。越南国家主席阮春福出席仪式并发表讲话。

国家主席阮春福表示，胡春香是一位才华横溢的女诗人，是越南中代文学的一个独特现象。她的诗歌充满人文思想和人道主义，为人的生命权、爱情权和幸福权不懈斗争。

阮春福强调，胡春香女士具有人文气质的文化名人，联合国教科文组织向她赋予荣誉称号是值得的。

国家主席阮春福说，联合国教科文组织弘扬胡春香思想和人格中的崇高人文价值，也就是弘扬越南人民的灵魂、智慧、博爱之美，彰显越南人民和文化中的美好价值，证明越南文化一直与人类文化交融且充实人类文化。

阮春福主席建议各部委和乂安省人民、研究人员和专家进一步研究女诗人胡春香的思想和其作品艺术价值，向国内外公众介绍她的作品，弘扬新时期胡春香诗歌作品的文化价值。

联合国教科文组织驻越南代表处首席代表克里斯蒂安·曼哈特（Christian Manhart）表示，越南的申请档案已经得到了联合国教科组织众多成员的支持。女诗人胡春香是亚洲典型的女诗人之一。她的思想超越时代，从早期开始就是一名性别平等活动家。

此前，12月3日下午，阮春福在乂安省南坛县金莲国家特殊遗迹区胡志明主席纪念区和都良县桩盆国家级历史遗迹区向胡志明主席和各位英烈献花进香。（完）