国家主席阮春福会见法国参议院议长热拉尔·拉尔歇

12月8日晚，国家主席阮春福在会见正在对越南进行正式访问的法国参议院议长热拉尔·拉尔歇时强调，越南始终将法国视为越南对外政策中的头等重要合作伙伴。两国在政治、议会合作、经济、文化、交易、卫生、人员等方面具有密切关系。

在上述所有合作领域中，经济合作时越法战略伙伴关系的重要支柱之一。法国一直是欧洲在越南最大的贸易、投资和发展援助伙伴。 2022年前8月，两国双边贸易额达35.1亿美元，同比增长18%，在越欧自贸协定实施后将大幅增长。 在此基础上，阮春福建议法国参议院尽快批准《越欧投资保护协议》（EVIPA），并推动欧盟委员会（EC）取消IUU黄牌。

除了经济合作外，两国在文化、教育和卫生等领域也取得了长足进展。借此机会，阮春福感谢法国向越南援助550万剂新冠疫苗。

阮春福祝贺法国在河内开设新的法国文化中心，并对在胡志明市成立法国文化中分会的倡议表示支持。阮春福希望法方继续协助越南重修顺化古都遗迹群，并建议法国增加奖学金名额，为越南留学生在法国就读创造便利条件。

阮春福对热拉尔·拉尔歇以及法国参议院为推动两国各地之间合作关系所作出的贡献表示欢迎。同时建议热拉尔·拉尔歇议长及各位议员支持，并动员法国政府和各地方领导出席将于2023年4月在河内举行的第十二次越法地方间合作会议。

热拉尔·拉尔歇感谢阮春福拨冗会见。他高度评价越南为维护地区和国际和平与稳定作出了重要贡献；表示法国也希望为该这一和平与稳定贡献力量，并强调法国始终支持东海上的航行与飞越自由。

热拉尔·拉尔歇相信，此次访问将有助于进一步强化两国合作关系。

阮春福高度赞赏热拉尔·拉尔歇议长所提出的意见，并建议法国参议院继续支持越南和东盟有关东海问题、确保航行与飞越自由与安全，维护东海的和平与稳定，根据国际法和 1982 年《联合国海洋法公约》以和平方式解决争端的观点。（完）