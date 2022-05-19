国家主席阮春福会见新加坡国会议长陈川仁

阮春福对陈川仁与越南国会主席王廷惠之间的会谈取得良好的结果表示祝贺，高度评价陈川仁访越期间对许多地方进行工作访问。

阮春福评价，两国贸易积极增长，越来越多新加坡投资项目在越南展开，认为越新工业区被视为两国经济合作的象征。阮春福表示希望将有更多新加坡项目在越南展开，同时还希望双方在人力资源培训加强合作。

陈川仁表示，在越新两国建交50周年的2023年里将举行多项纪念活动，新加坡总理希望在此期间将访问越南。他同时对越南东道国第31届东运会举办工作印象深刻；对能亲眼观看各国运动员在各比赛中拼尽全力感到高兴，认为除了一道努力解决东南亚地区各挑战外，体育赛事的举办还有助于促进各国人民之间的交流。

陈川仁表示，两国国会之间的合作备忘录将成功为进一步密切两国关系和推动两国经济发展的重要基础。

阮春福表示，除了经济领域外，两国执法、司法和立法等领域的合作也得到推进。除了文化、教育和旅游领土外，国防安全也成为两国合作的内容之一。

阮春福表示希望两国在各国际场合上坚持东盟关于本着包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的基础上以和平方式解决各争端，确保东海上航行与飞越安全和自由等的共同观点。阮春福建议新加坡和越南两国国会在东盟议会联盟、各国议会联盟以及其他多边框架坚持东盟这一观点。（完）