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国家主席阮春福与宣光省少数民族威望人士代表会面
宣光省共有20个民族，其中少数民族占56.7%，该省少数民族同胞团结一致，迎难而上，发挥其潜力和优势，建设日益富强的宣光省。目前，宣光省面貌焕然一新，民众生活条件日益提高，贫困户比率大幅下降，民族文化特色得到保护，民众深信党和国家的领导。其中，宣光省1119名具有威望人士为该省所取得的的成就作出积极贡献。
国家主席阮春福与宣光省少数民族威望人士代表合影。图自越通社
阮春福建议各部门和地方着力解决有关威望人士的政策中存在的问题，补充与完善并有效落实相关政策，从而进一步加强与发挥少数民族地区具有威望人士的作用，为有效开展党的民族工作和充分落实国家的民族政策作出贡献。
阮春福强调，宣光省各级领导应更加亲近人民、了解人民并全心全意为民服务，为民众致富提供便利条件，主动对威望干部进行培训，在扶贫解困与发展经济社会的同时，弘扬民族文化特色，提高民智，为少数民族子女就学提供便利，助力扫除文盲。此外，关心具有威望人士和其家属的物质和精神生活，让他们了解把握少数民族的心思和愿望，及时宣传少数民族同胞执行党的政策及路线和国家政策及法律法规，为实现经济社会发展和确保国防安全等任务作出贡献。（完）