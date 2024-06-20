国家主席苏林和俄罗斯总统普京与历届在俄越南留学生会面

20日晚，越南国家主席苏林和俄罗斯总统普京在河内大剧院与越俄友好协会领导和历届在俄越南留学生亲切会面。



曾与俄罗斯国家和人民有着密切关系的近400名嘉宾参加见面会。



普京总统在见面会上发表讲话时对能重新访问越南感到高兴，对能与越南友人会面和交流并一直受到历届在俄越南留学生的深厚感情十分感动。普京总统重新提及了许多越南人曾赴俄罗斯就读的多个领域，高度评价多年来历届越南留学生已为两国传统友好合作关系做出的重要贡献。



普京总统对越南民族爱戴的胡志明主席以及越南人民在此前争取民族独立斗争和当今建设和发展国家事业中的不屈不挠和英勇的精神表示羡慕。他同时表示希望历届越南留学生将继续为越南年轻一代更加了解俄罗斯文化、风土人情搭建桥梁，为维护和发展两国之间兄弟般的传统友好关系做出贡献。



各位嘉宾分享了两国人民之间各美好回忆和深厚感情；对两国政府的关注和密切指导，让两国人民加强互相了解表示感谢。他们同时还就推动两国传统友好合作关系和许多问题的方向与两位领导交换意见。



苏林主席强调，历代越南人，包括未到俄罗斯的越南人通过书籍、电影和曾赴俄罗斯的人讲述的故事一直热爱俄罗斯国家、人民、文化和语言。越南人民始终由衷感谢和铭记俄罗斯朋友的密切和始终如一的感情。在当前世界和地区局势复杂多变的情况下，越俄两国将继续发挥团结、互相信任的传统，继续并肩协作，互相帮助战胜各困难和挑战，造福两国人民。（完）