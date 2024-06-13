国家主席苏林会见美国驻越南大使马克·埃文斯·纳珀

13日下午，越南国家主席苏林在主席府会见了美国驻越南大使马克·埃文斯·纳珀（Marc Evans Knapper）。

苏林强调越南始终将美国视为重要战略伙伴，愿在尊重彼此独立自主、主权、领土完整、政治体制等的基础上同美方一道，继续推动两国全面战略伙伴关系走向深入和务实，为两国人民带来实实在在的利益，为地区乃至世界和平、稳定、合作与发展做出贡献。

苏林同时高度评价马克·埃文斯·纳珀对越美关系做出的贡献，建议他继续关注推动两国良好伙伴关系发展。

马克·埃文斯·纳珀祝贺苏林当选越南国家主席，重申美国一贯支持一个强大、独立、自强和繁荣的越南的承诺。

马克·埃文斯·纳珀同时认为，美越建交近30年来，两国关系在政治、外交、经贸、投资、国防安全、科技、创新、教育培训、卫生、人道主义、克服战后遗留后果等领域取得实质性进展。他表示相信今后两国关系将继续取得更多新的成就。

苏林建议双方加强各渠道的各级代表团互访，尤其是高层互访；进一步推进合作，特别是关于经贸和投资的合作，让这些领域继续成为双边关系的亮点和动力；逐步扩大国防安全合作，符合双边的期望，其中包括反恐、打击跨国犯罪、网络安全等领域的合作。苏林建议美国继续援助越南克服战后遗留后果，应对气候变化，发展优质人力资源等。

苏林同时提议双方在联合国、东盟、亚太经合组织等地区和多边框架保持密切和有效合作，同时配合制定2025年两国建交30周年系列纪念活动举办方案。

马克·埃文斯·纳珀强调，美国重视和支持东盟在地区架构中的核心作用，并将继续推动东盟-美国全面战略伙伴关系、湄公河-美国伙伴关系，在解决共同关心的国际和地区问题中，同越南配合，为地区和平、稳定、合作和发展做出贡献。（完）