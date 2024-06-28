国家主席苏林会见前来辞行的哥伦比亚和巴拿马驻越大使

6月28日下午，越南国家主席苏林会见了任期届满前来辞行拜会的哥伦比亚和巴拿马驻越大使。



会见哥伦比亚驻越南大使米格尔·安赫尔·罗德里格斯（Miguel Angel Rodriguez Melo）时，苏林祝贺米格尔·安赫尔已出色完成在越工作任期；高度评价他对提升越哥两国友好合作关系水平所作出的积极贡献。



苏林强调，越南高度评价哥伦比亚在拉美地区的作用和地位，强调越南大力支持哥伦比亚的和平进程，愿与哥伦比亚在政治外交、经贸与教育、人文交流等领域上开展全面合作，造福两国人民，为两个地区的和平、稳定和发展作出贡献。



苏林认为，两国关系近期取得了长足进展，但双方合作潜力仍未得到充分挖掘，因此今后须进一步拓展科技、金融银行、交通运输、住房与城市建设和发展、金融等领域合作深度和广度。



在所取得的成就基础上，苏林提议双方继续营造便利化营商环境，加强两国企业对接，力争将双边贸易金额提升至10亿美元。苏林强调，越南愿为格林比亚扩大与东盟国家合作关系牵线搭桥。 米格尔·安赫尔感谢越南一向支持哥伦比亚和平谈判进程，特别是在越南担任联合国安理会轮值主席国期间，以及与格林比亚在政治、外交、经济、文化、体育和民间交流等领域上开展务实合作。



米格尔·安赫尔对苏林的评价表示赞同并认为，两国农林渔业、清洁能源转型和电信等领域合作关系仍有巨大潜力有待挖掘。



米格尔·安赫尔希望越南早日在波哥大开设大使馆，从而为提升双边合作关系水平作出重要贡献。

*会见巴拿马驻越大使埃利希奥·阿尔贝托·萨拉斯（Eligio Alberto Salas）时，苏林代表越南党和国家对埃利希奥·阿尔贝托胃在任职期间为推动双方关系发展所作出的贡献给予认可和好评。



苏林强调，越南重视巴拿马在拉丁美洲的重要作用和地位；希望提升两国政治外交、经贸、航运、金融银行、民间交流等领域合作水平；造福两国人民并为两个地区的和平、稳定和发展做出贡献。



苏林希望双方保持现有的对话与合作机制，配合举行两国第二次副外长级政治磋商会、越巴经贸与投资合作混合委员会第二次会议，建立新磋商与合作机制等。除了传统合作领域之外，苏林提议双方将合作关系拓展至文化、旅游、民间交流等其他领域。



埃利希奥·阿尔贝托认为，两国合作潜力巨大、空间广阔；希望越南尽快在巴设立贸易办事处，从而推动两国经贸合作关系发展迈上新台阶，充分挖掘双方现有的潜力和优势等。



埃利希奥·阿尔贝托感谢越南已支持巴拿马成为联合国安理会非常任理事国并强调，今后不管在任何工作岗位上均继续为推动越巴两国多领域友好合作关系走深走实做出贡献等。（完）