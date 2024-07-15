国家主席苏林会见冲锋青年代表

目前，全国曾参加各场争取民族独立斗争和其后建设国家阶段的冲锋青年超65万名。近期，越南冲锋青年协会已为其会员兴建1107间房屋，修缮509间房屋，筹集善款向会员送去存折、自行车、粮食、衣服和学生用具等。



苏林主席在见面会上发表讲话时指出，越南冲锋青年的成立和发展与党和民族的各场抗战息息相关，获胡志明主席创立和磨练，在党的领导下，冲锋青年力量已高度发挥爱国情怀、不屈不挠传统，坚定不移跟党和胡伯伯走。



苏林主席回顾了冲锋青年在此前民族独立斗争和建设国家阶段的显赫战功和做出的巨大贡献。苏林强调，他们就是革命英雄主义和青年一代的象征，是越南民族精髓和气魄；永远是越南青年的自豪感。苏林强调，党、国家和人民永远铭记冲锋青年力量的巨大功劳和贡献。



为迎来全国冲锋青年协会第五次全国代表大会，苏林主席要求需继续开展更切实的活动，尽早解决落实冲锋青年政策的工作中存在的问题，将该工作视为自己的使命和责任，是体现对已为民族解放、国家统一、建设和捍卫国家做出贡献和不惜牺牲的人表示由衷的感谢。



苏林要求需要继续努力建设强大、积极参加革新事业、建设与韩国国家事业的全国冲锋青年力量和协会，同时关注发现、建设、修缮有关冲锋青年历史遗迹，让这些遗迹真正成为革命传统教育的红色地址。（完）

越通社