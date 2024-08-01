国家主席苏林会见中国香港特别行政区行政长官李家超

8月1日下午，越南国家主席苏林在主席府会见了正在访问越南的中国香港特别行政区行政长官李家超。

苏林对自香港特别行政区于1997年成立以来该特区行政长官首次访问越南表示欢迎和给予高度评价，表示相信此次访问将有助于推动越南与香港在各领域的互利合作，为越中全面战略合作伙伴关系和具有战略意义的越中命运共同体做出积极贡献。

苏林高度评价香港发展成就，强调，在一贯将发展对华友好合作关系视为越南独立、自主、多边化、多样化对外路线的战略选择和头等优先的基础上，越南始终尊重和支持“一国两制”政策、香港基本法和相关法规，支持香港繁荣发展和人民幸福。

苏林高度评价目前中国香港是越南第七大贸易伙伴、第五大投资来源地，与此同时越南是香港在东盟第二大贸易伙伴和全球第七大贸易伙伴。苏林高度评价香港为越南公民入境香港出台更便利的新政策。

李家超强调，这是他首次以香港特区领导资格访问越南，体现了香港对与越南关系的特别重视；对越南经济发展中取得的重要成就表示祝贺；相信越南将日益繁荣、昌盛发展，国际地位和作用日益提高，支持越南成功举行包括2027年亚太经合组织年在内的各多边活动。

为了进一步加强越南与中国香港的合作，苏林希望双方加强交流、各级代表团互访；推动在经贸投资等领域的合作等；表示希望香港继续为越南公民和学生赴中国香港工作、旅游和学习创造便利条件。苏林还建议加强在越南和中国为成员的各多边框架和机制的合作。

李家超强调，香港特区政府重视发展对越南，尤其是在经贸、投资、文化教育和旅游等领域的互利合作。

李家超认为，双方合作互补性较强和潜力巨大，建议越南关注开发岘港的特殊条件。他同时表示希望双方加强各级政府机关代表团互访和交流，鼓励双方企业和协会对接，进一步推进贸易、投资、金融银行、旅游、航空，科技、数字经济、数字化转型、清洁能源等领域的合作，不断造福双方人民和企业。（完）