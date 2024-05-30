新闻
国家主席苏林会见东盟各国和东帝汶驻越大使
坎葆·恩塔万强调东盟对地区和平、稳定的作用，强调对话与合作是应对当前政治和经济不稳定的唯一方法。
坎葆·恩塔万表示相信，在苏林的英明领导下，越南与东南亚国家之间的友好合作关系将不断强劲和深入发展，为地区和平、安全和稳定做出重要贡献。
苏林强调，东盟强调，东盟在越南外交政策中拥有特别重要的位置。近30年来，越南一直尽力为一个团结、强大的东盟积极、主动和负责任地做出贡献，表示相信，基于近60年来的坚实合作基础，东盟国家将继续发挥支持、互相理解、国家和地区利益和谐等的精神，一道寻找解决当前面临问题的有效解决方案。
苏林对越南与东南亚国家在双边和多边框架内呈现良好发展势头感到高兴。越南已成功制定与所有东盟国家的战略伙伴和全面伙伴关系框架；强调支持和希望东帝汶尽早成为东盟成员。在关系传统、各自国家的优势和需求的基础上，越南与东南亚国家一直以来在经济、贸易和投资、国防安全、教育培训和民间交流等重要领域保持密切合作，并不断扩大到创新、数字化转型、绿色经济和清洁能源等符合4.0工业时期的新领域。
苏林表示希望各国大使和代办继续发挥桥梁纽带作用，为推动越南与东南亚国家的友好合作关系，携手建设团结、强大，为地区乃至世界和平、稳定、合作与发展核心的东盟等做出更多贡献。(完)