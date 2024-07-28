国家主席苏林会见专程来越南对阮富仲总书记逝世表示哀悼的美国国务卿

会上，美国国务卿安东尼·布林肯转交了美国总统拜登就阮富仲总书记逝世致国家主席苏林的唁函。美国总统拜登在信中回顾了2015年在华盛顿首次会见阮富仲总书记的记忆和深刻印象，并表示自豪地在去年访问河内期间与阮富仲总书记站在一起，共同开启越美两国合作的新纪元。美国总统拜登强调：“这一事件证明了我们两国人民对所有人的和平与繁荣的共同愿望。这也证明了阮富仲总书记将两国关系提升到全面战略伙伴关系最高水平的决心。美国不会忘记阮富仲总书记的这一领导。美国完全支持阮富仲总书记毕生为之奋斗的强大、自强、独立的越南。正如越南伟大诗人阮攸曾写道： ‘天让你我有今日，终得云开雾散时‘，阮富仲总书记在驱散过去50年曾经遮盖两国关系的云雾方面发挥了不可或缺的作用。让我们通过继承阮富仲总书记的遗产并维持这一重要的合作关系来纪念他。”



美国国务卿也亲自对这位具有战略眼光的领导人的逝世表示遗憾，并高度评价阮富仲总书记为巩固和培育越美关系和两国人民友谊作出的贡献。



国家主席苏林转达对拜登总统对阮富仲总书记逝世的美好感情和深切哀悼的诚挚谢意；感谢美国国务卿安东尼·布林肯在这悲痛的时刻专程来越南就阮富仲总书记的逝世向阮富仲总书记家属表示哀悼。



国家主席苏林表示，阮富仲总书记生前高度重视发展对美国关系，经常以充满好感地提及拜登总统。 2015年阮富仲总书记对美国的历史性访问，为两国关系强劲发展、成为今天这样的全面战略伙伴创造了强大动力。



美国国务卿安东尼·布林肯申明，美国重视与越南的全面战略伙伴关系，希望双方密切合作，进一步深化这一重要的双边关系，并相信双方继续发挥和共同培育越美关系不断发展，两国人民友谊不断加强，正如阮富仲总书记生前的心愿。



美国国务卿安东尼·布林肯表示，阮富仲总书记逝世是两国关系的巨大损失，同时强调，美国政府和人民一直铭记和弘扬阮富仲总书记对两国关系，尤其是推动地区和世界和平、稳定和繁荣的未来建设的遗产。



国家主席苏林和美国国务卿安东尼·布林肯对近期两国关系在政治外交、贸易投资、国防安全、克服战争遗留后果等领域的关系取得积极进展感到高兴。



国家主席苏林强调，越南将美国视为越南头等重要的战略伙伴，欢迎美国继续承诺支持一个“强大、独立、自强和繁荣”的越南；希望继续密切配合实施阮富仲总书记和美国总统拜登的承诺，旨在将新的关系框架走向深入、有效和稳定。



美国国务卿安东尼·布林肯感谢国家主席苏林一直以来支持美越南良好的战略伙伴，强调美国将越南视为在地区头等重要的伙伴，强调将继续同越南一道进一步巩固双边关系，加强在湄公河-美国、东盟、亚太经合组织、联合国等地区和国际框架、共同关心问题等的合作，为推动地区乃至世界对话、和平和发展做出贡献，为地区乃至世界和平、稳定和繁荣做出积极贡献。（完）

越通社