12日上午，革新40周年若干理论和实践问题总结指导委员会（以下简称指委会）第三次会议在主席府召开。

越共中央政治局委员、国家主席苏林，越共中央政治局委员、书记处常务书记梁强，越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长、中央理论委员会主席阮春胜等主持会议。

会议听取了中央政治局公布关于健全指导委员会健全和成员补充的决定书。据决定书，国家主席苏林将担任指导委员会主任；梁强通知担任指导委员会常务副主任。此外，补充各新成员：越共中央委员、中央办公厅主任阮维玉，越南人民军总政治局郑文决上将。

苏林在会议上发表讲话时强调，革新40周年总结中提取出的理论问题需先走一步，为全党、全民和全军越过各种困难和挑战，最大限度争取机遇，把危机变成机遇，疏通关于思维、认识等的堵点指明方向，理清发展理论的突破口，为策划各发展主张和政策、激发渴望、发挥全民族向上的意志和决心等打下科学基础。

苏林建议指委会集中评价总结计划中提出的进度和各项工作的内容；指出需继续发挥的创新、有效的做法；需集中解决的困难和障碍；同比紧跟计划，确定需继续实施的任务，提出路线图和适合的方法；动员各部门、行业和地方的综合力量，发挥专家、科学人员、管理人员和各阶层人民的智慧。

阮春胜已代表指导委员会作了革新40周年总结任务实施情况的报告。据报告，除了指委会召开的会议外，编辑小组、各总结小组已举行多场研讨会、座谈会，对每个具体工作内容提出意见，确保各项总结任务的进度和质量。

苏林在会议上发表总结讲话时认为，革新40周年总结工作对革新事业、走向社会主义道路国家的建设和发展事业十分重要。总结工作有助于吸取各经验教训，提取具有重要理论和实践意义的问题，有助于完善革新路线、建设科学和时间基础，助力党策划正确的路线和主张，确保革新事业、新阶段建设、发展和捍卫国家事业取得胜利。

为了确保革新40周年总结工作的质量和进度，苏林建议继续贯彻各原则和要求：坚定与创新运用发展马克思列宁主义、胡志明思想，坚定不移民族独立与社会主义目标，紧紧围绕党的政治纲要的各观点和内容，遵守宪法的规定。研究、参考、选择性吸取、创新运用世界各国理论成就和实践经验到发展和完善建设和捍卫国家的理论。（完）