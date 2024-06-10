国家主席苏林与高平省省委举行工作会议

6月10日下午，国家主席苏林与高平省委常委会就高平省国防安全、司法改革、对外事务、经济社会发展、党建设和政体系建设以及今后一段时期的重点任务等问题举行工作会议。

高平省省委书记陈红明代表高平省领导汇报近期任务落实情况时表示，三年来，高平省省委、省委常委会强化责任意识，团结一致，革新领导思维、制定并出台3项重点方案、3个突破性内容，贯彻落实越共第十三次全国代表大会决议和高平省党部第十九次代表大会的决议。

对于今后任务，陈红明同志明确表示，高平省省委将继续严格按照中央的决议和指导文件精神，领导、指导、组织实施落实党的十三大决议、高平省党部第十九大决议的重点方案和突破性内容，完成2024年高平省经济社会发展目标任务。

会上，国家主席苏林代表党和国家领导人对高平省党、政府、军民所取得的成就和成果表示肯定和赞赏。

国家主席苏林强调，高平省是具有特别重要战略作用和地位的地方，是越南祖国的“屏障”和“肺”，是国家通往西部和北部的“门户”。国家主席苏林认为，这是优势，但也给高平省经济、文化、社会发展和国防安全带来不少困难和挑战，需要全省党委、政府、干部、党员、军队和人民更加团结、努力和付出。

为了胜利完成今后一个时期的任务，国家主席苏林要求高平省必须团结一致、同心协力、果断行动；烈激发奋发向上的欲望、团结精神、自豪感和民族自尊心；弘扬“革命摇篮”之地的历史传统、文化和人民的创新能力和内生力量。与此同时，高平省要大力提升突出潜力和竞争优势；创造吸引投资、鼓励创业的机会、条件和良好环境。

此前，国家主席苏林莅临河广县长河乡，看望、慰问当地公安力量，并向其赠送礼物。

同一日，国家主席苏林还向越南党和越南革命的典型前辈领导人黄廷江（越南语：Hoàng Đình Giong）同志敬香。（完）