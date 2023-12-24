国家主席武文赏：需让人民对案件的判决结果心服口服

24日下午，越南国家主席、中央司法改革指导委员会主任武文赏已在岘港市出席2024年全国法院工作部署会议。越共中央政治局委员、中央书记处书记、最高人民法院院长阮和平主持会议。

武文赏在会议上发表讲话时已高度评价各级法院所取得的成果。审判工作出现积极变化；各案件结案率较高，审判工作质量日益提高，因主观原因被撤销或整改的案件数量低于去年，达到和超额完成国会交办的目标。

特别，各级法院已成功审理多起大型贪腐案件。由中央反复指导委员会关注指导的案件按进度和依法审理。已开庭审理的眼见获干部、党员和人民的支持，信任和给予高度评价，充分体现法律的严明，肯定了我党和国家对反腐败和反消极工作的决心。

武文赏认为，各级法院已加大信息技术应用力度，认真落实落实法院案件判决和决定公开制度，确保人民获取信息权力，威人民和民选单位对法院的活动进行监督创造便利条件，同时提高干部和法官在执行公务中的能力和责任感。

武文赏要求各级法院党委和领导继续注重推进司法改革工作，继续提高审判质量，不让冤错案发生和不漏罪犯，确保人文性和说服力。法院的威信就是党、国家和制度的威信，是人民对公正和社会公平的信任。需让人民群众对每个案件的判决结果心服口服，让罪犯屈服，对各方具有说服力，获社会的广泛支持，拥有威慑、提醒作用，有助于建设有纪律、有秩序的社会。

武文赏指出各级法院最重要的任务就是提高审判质效，按照司法改革精神注重法庭上辩论活动；最大限度减少因法官的失误而被撤销或修改的案件，需提高法院各判决的质量、正确性和可行性。

武文赏要求在发现失误时需诚心认错，尽快和坚决修改，保护各组织和个人的利益。推进法院案件判决和决定公开对外公布工作，让人民和有关机关能对法院的工作进行监督，增强人民对公正和社会公平的信任。

武文赏要求在对各起贪腐和经济案件进行审理过程需研究、评价并对每个被告的犯罪性质和程度做出相应的刑罚。武文赏也特别强调该领域干部队伍建设工作。

武文赏还指示法院需努力到2050年完成电子法院建设，提高数字平台上法院治理能力，向人民提供更所司法服务，有助于提高法院工作，建设友好的形象，在维护公正、人权和公民权利中真正是人民群众的依靠。

会议上，最高人民法院已正式对外公布《越南人民法院发展史（1945-2023年）》一书。（完）