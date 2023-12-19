国家主席武文赏：越南大学生需要拿出自己的态度和对国家的责任

“大学生昂首踏上职业征程的行囊必须是知识和尊严以及民族的英雄历史传统、越南文化的崇高价值、是一个热爱和平、友好、尊重其他民族的民族正义精神。”越南国家主席武文赏12月19日上午出席在河内举行的越南大学生协会2023-2028年任期第十一次全国代表大会开幕式时如是强调。

武文赏主席代表党和国家领导人强调，越南大学生是未来的知识分子，是建国卫国事业的重要人力资源。 我们党和国家始终对青年、大学生队伍充满信心，把他们视为“一支巨大的社会力量，是决定民族前途命运的重要因素之一”，并提出了许多政策，让他们成为续写党和国家革命事业的忠诚力量和接班人。

武文赏同时希望越南大学生拿出自己的态度和对国家的责任，与整个民族一道实现2045年越南成为高收入发达国家的愿望。

武文赏说，从殖民地国家到今天，越南已与193个国家建立外交关系，是70个地区和全球组织的成员，是落实千年发展目标的亮点，并正在稳步落实联合国可持续发展目标。

每个越南大学生需要深入感受上述传统和自豪感，让他们走入生活、走向世界时都能感到充满自豪和自信。

武文赏同时要求各级党委、党组织、越南祖国阵线、各级组织特别是教育培训部门、大学院校领导继续关注并支持越南大学生协会的活动，不断关注大学生的合法权益，帮助大学生在健康的环境中全面发展并做出贡献。

*12月19日上午，越南大学生协会2023-2028年任期第十一次全国代表大会同时协商选举越南学生协会第十一届执行委员会和中央检查委员会。

越南大学生协会（2023-2028年任期）中央执行委员会由103名代表组成，阮明哲经协商担任越南大学生协会2023-2028年任期第十一次全国代表大会主席。（完）