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国家主席武文赏：文艺工作者是点燃火炬，照亮前路，培养进步和人文价值的人
武文赏明确指出，文艺工作者是点燃火炬，照亮前路的人，也是是培养进步和人文价值的人，他们在保护与发展文化方面发挥着关键作用。
武文赏强调，越南正在稳步迈向新发展阶段，需要大力发挥越南人民和越南文化的力量，这是可持续发展的动力和重要内生资源。 面对当前的挑战，越南需要更多具有较高思想艺术价值的作品。 这些作品反映了社会生活的生动现实，反映了革新事业在各个领域的地位，促进了健康的民主生活，反映了越南人心灵之美和民族的伟大愿望。
武文赏强调，越南党、国家和人民继续相信并等待与党和人民的革命事业相提并论的新文艺作品，提高公民的品质，培养美好价值，激发乐观精神、工作热情、责任感、纪律性、创新性和民族自豪感，激发革命英雄主义精神、大团结和自力更生的精神，推动越南富强幸福与繁荣发展。
武文赏要求各机构、部委和地方政府全面认识到文化、文学、艺术和艺术家在发展文学艺术和建设越南文化中的作用，为艺术家创作事业提供便利。
在颁奖仪式上，国家主席武文赏向128名作者授予胡志明奖，国会副主席陈青敏、祖国阵线中央委员会主席杜文战和文化体育旅游部部长阮文雄向112名作者授予国家文学艺术奖，其中，越南通讯社7名摄影师获奖。胡志明奖额国家文学艺术奖每五年举行一次，是在文学艺术和思想内容方面具有高价值和特别杰出作品的崇高奖励，是党、国家和人民对为国家文学艺术发展作出重大贡献的艺术家和知识分子给予的认可。（完）