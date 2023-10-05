国家主席武文赏高度评价越南女企业家协会的作用

值此越南企业家日（10月13日）、越南妇女联合会成立日（10月20日）以及越南女企业家协会成立日（10月19日）即将到来之际，10月5日下午，越南国家主席武文赏在主席府会见了全国各省市，同时是越南女企业家协会成员的优秀女企业家。

越南女企业家协会主席蔡香介绍说，目前协会分会遍布全国32个省市，会员数万名，她们从事多领域和行业，雇员数量数百万名，为国家预算贡献数十万亿越盾。许多会员已获得巨大成就，获崇高称号和国际奖项。由她们为主的企业已获得国家驰名商标。女企业家们一直发挥新时代越南妇女-越南女企业家形象。

女企业家协会还积极参加公益慈善活动；率先展开关于越南儿童营养和体质的研究创新模式。在新冠肺炎疫情期间，女企业家和协会已为疫情防控工作做出积极贡献。

国家主席武文赏在见面会上强调，越南女企业家协会和越南女企业家为国家取得的巨大成就做出积极贡献，对越南女企业家一直拥有强大的决心，渡过商场的风波，取得许多重要成就表示钦佩和自豪；高度评价越南女企业家取得的成功和走向成功之路，事业家庭能双兼顾。

武文赏表示，越南到2045年成为高收入发达国家这一目标能否成为现实一部分取决于包括女企业家在内的企业家队伍的重要贡献。党和国家始终倾听企业家的意见，改善营商投资环境，让企业家队伍能最大限度发挥潜力，为社会和国家贡献力量。

武文赏表示，越南妇女占总人口的50%，女性劳动力占50%左右。越南女企业家协会会员8000名这一数字未反映出越南女企业家的潜力。武文赏建议协会在全国63个省市扩大协会网络。

武文赏表示希望越南女企业家协会继续发挥培养、激励妇女和女企业家正当致富的渴望的作用；继续通过协会各项活动肯定越南品牌，分享现代治理知识和经验，满足经济社会生活越来越高的要求以及地区乃至全球范围的经营要求。（完）