国家主席武文赏高度评价日本首都东京与越南各地方积极推进多领域的积极合作

“面包，你好”连锁餐厅由越南广南省两兄弟裴青唯（37岁）和裴青心（32岁）于2016年成立。以“品尝面包，品尝越南风味”为口号，10年后，从当初的一个小店发展到全日本，共有15家的连锁店。“面包，你好”富有越南特色美食的风味。裴家兄弟希望能以越南青年的热心和智慧为向日本推广越南饮食和文化做出贡献。他们也希望为援助旅日越南人社群团结起来，促发展贡献一份力量，为促进越日两国友谊和文化交流贡献力量。在首都东京富有越南特色的空间中，武文赏和夫人以及日本官员品尝了越南面包、广南面、河粉、面包、夏卷和甜点等特色菜肴。武文赏高度评价和感谢小池百合子和首都东京历届领导已刺激促进首都东京与越南各地方，尤其是首都河内在经贸、投资、文化交流、教育、旅游和民间交流等领域的合作，为越南企业、越南人在东京经营、兴业创造便利条件。武文赏对越来越多像裴家兄弟一样的越南人满腔热血、辛勤学习借鉴和努力把握在日发展机会感到高兴。这些努力不单纯是在日本创业，而且还有助于推介越南文化，通过饮食文化拉近两国人民的距离。小池百合子高度评价武文赏与日本首相岸田文雄会谈取得的成功，双方发表了将两国关系提升至致力于亚洲和全世界和平和繁荣的全面战略伙伴的联合声明，强调此次访问的重要意义。她同时表示相信此次访问将圆满成功，为两国关系发展史留下特别重要的烙印。小池百合子表示，东京目前正开展高科技防内涝系统，愿与越南各座城市合作。武文赏表示希望小池百合子继续为旅居东京越南人社群商务、生活和学习创造便利条件；感谢日本各大集团和企业一直对越南给予高度关注，在越南开展各项投资活动，为越南经济发展、提高人民生活质量做出贡献。武文赏强调，两国关系刚提升至全面战略伙伴关系，成为两国关系发展史的重要里程并开启了新篇章。趁此机会，武文赏建议小池百合子促进与越南河内市和其他地方分享防灾和防涝的经验。（完）