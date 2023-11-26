国家主席武文赏访日：越日建交50周年之年的重要亮点

武文赏此次访日具有重大意义，成为越日建交50周年之年的重要亮点，标志着致力于亚洲和平与繁荣的越日纵深战略伙伴关系升级9周年。



多年来，越日各个领域合作关系均呈现出强劲发展态势。高层和各级代表团互访频繁。值得一提的是，年初至今，越南政府总理范明政于2023年5月访日；日本皇嗣秋筱宫文仁亲王9月访越，日本参议院议长尾辻秀久(Otsuji Hidehisa)也于9月份访越。



日本继续成为越南的首要经济合作伙伴、越南第一大政府开发援助（ODA）供应国、第二大劳务合作伙伴、第三大旅游投资合作伙伴以及第四大贸易伙伴。



两国地方间合作关系也不断加强。教育、文化、艺术、体育、民间交流等领域合作也十分活跃。



原越南外交部副部长、原越南驻日本大使、越日友好协会副主席阮富平接受越通社记者采访时指出，50年来，越日友好合作关系不断向前发展。



日本目前是越南政治、经济、国防安全、文化、教育、劳务、旅游等各个领域上的最重要的合作伙伴之一。



自1973年建交以来，两国关系不断提质升级, 从2002年的可靠、长期稳定伙伴关系升级为2009年的致力于亚洲和平与繁荣的战略伙伴 ，到2014年继续被升格为致力于亚洲和平与繁荣的纵深战略伙伴关系。



阮富平认为，半个世纪以来，两国的利益互补成为越日关系的“粘合剂”。



具体的是，两国在高新科技、人力资源、政府快发援助（ODA）、外商直接投资（FDI）、自然资源、农产品等方面上具有广泛的共同利益和较强的互补性。



日本防卫省防卫研究所（NIDS）地域研究部部长庄司智孝强调，越日地缘相近、人缘相亲、经济互补和战略利益等各种因素交汇，借此两国可以建立并维持牢固的双边关系。在他看来，第一优势为经济合作，强调两国经济合作取得了长足进展。日本长期以来在外交政策中十分重视经济合作。



随着越日关系的不断加深，两国专家、学者和舆论均期待武文赏此访不仅成为两国建交50周年之年的一大亮点，而且还助推越日关系进入更高水平、更大发展的新时代。



日本驻越大使山田指出，此次访问除了对日越关系取得的进展作出评估外，还传递出一个信息，即日越合作不仅仅是双边关系，还是共同促进地区和世界和平与繁荣的关系。



越南外交部发言人范秋姮透露，预计此访期间，武文赏将与日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)进行会谈，会见日本天皇和皇后，会见日本高层领导，在日本国会发言，出席越日建交50周年庆典和其他重要活动。



半个世纪以来，越日各个领域合作关系均呈现全方位高质量发展态势并且保持高度互信。武文赏此访再次彰显了两国领导在本着“真、情、信”精神不断推动两国政治、外交、经贸、投资合作关系走深走实方面的高度决心。（完）