值此2024年甲辰新春之际，为了向祖先致敬，弘扬饮水思源道德传统，越南国家主席武文赏于2月20日上午在河内市东英县古螺国家级特别遗迹区敬香纪念安阳王。

建国初期，雄王时代的继承人蜀泮安阳王创建了瓯骆国。以战略眼光和建国卫国的强烈意志与决心，安阳王决定将国家的中心位置从北部山区转移到更广阔、更便利的平原，建立首都，建国抗击外来侵略者。那就是今天的河内市东英县古螺乡这片土地。

安阳王和瓯骆国军民做出非凡的努力，在短短的时间内建造了一座规模宏大的的城堡，其是具有非常独特的三圈螺旋式建筑物，俗称“螺城”——今天的古螺城。凭借军民团结和传说中的青铜射箭利器——“神弩”，安阳王和瓯骆国军民多次击败外来的趙佗侵略者，为后世留下了在民族建国卫国事业中具有重大深远意义与价值的历史传统。

国家主席武文赏及代表团敬香献花，缅怀安阳王为建国卫国作出的巨大贡献。值此之际，国家主席武文赏在位于古螺国家级特别遗迹区内的玉井地区种植了纪念树。

随后，国家主席武文赏探访了东英镇第二、三、四居民小区的公共活动场所，并向当地居民赠送了礼物。按照越南民族新年传统习俗，国家主席武文赏向当地老人拜年，并向他们送上压岁金。

此外，国家主席武文赏走访了东英县文化、信息和体育中心，与参加2024年传统教育计划的当地学生交谈；参观展示民族解建国保卫历史和古螺城历史文物的传统屋。

此前，当天上午，国家主席武文赏参观了东英县威努乡福禄幼儿园并赠送了礼物。这是东英县第一所按照高品质幼儿园模式定位的公立学校。（完）