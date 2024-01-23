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国家主席武文赏和夫人设宴招待来访的德国总统夫妇
武文赏强调，越德友好合作关系起源于上世纪50年代，从此至今两国历届领导和人民已不断巩固、加强和发展该关系。自越南与德国于2011年建立战略伙伴关系以来，两国关系已稳步向前迈进，取得许多重要成就，扩展到各领域。
武文赏表示，在未来的阶段，越南希望继续推动与德国在传统领域的有效合作和扩大在能源转型、绿色增长、循环经济和
劳务合作等潜在领域的合作，携手努力推动正呈现良好发展势头的双边关系走向深入，在战略伙伴的精神上积极参加解决地区和全球的共同挑战，致力于和平、稳定、合作与发展的世界。
德国总统施泰因迈尔在致辞中表示，这是他第三次访问越南。与8年前相比，越南正不断转动，中产阶级人口增加，经济一直保持增长势头。他同时表示相信，以当前增长速度，在未来8年，越南将拥有人工智能自行电动车。
施泰因迈尔强调，两国关系的重要基础就是两国人民之间的紧密关系。施泰因迈尔同时认为，从两国共同的过去拥有未来的力量，带有贸易和投资、职业技能熟练劳动者互换，在保护气候等全球领域的合作，共同推动尊重国际法律、多边主义和和平等的精神等烙印的一个未来。
在招待宴会后，武文赏和夫人邀请德国总统夫妇观看由越南国家音乐学院举行的音乐会，欣赏由越南一流爵士乐音乐家演奏的节目。（完）