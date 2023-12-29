Báo Ảnh Việt Nam

新闻

国家主席武文赏出席2023年全军军政会议

29日上午，中央军委、国防部在河内举行了2023年全军军政会议。国家主席武文赏出席会议并发表重要讲话。

29日上午，中央军委、国防部在河内举行了2023年全军军政会议。国家主席武文赏出席会议并发表重要讲话。

 

武文赏在会议上发表讲话时评价说，2023年，全军已采取多项措施、灵活和创新的做法来实施各工作领域的任务，其充分体现中央军委、国防部和全军对军队建设、巩固国防、捍卫国家事业的主动精神、责任和高度决心。

 

中央军委、国防部领导已落实好党和国家在国防、军事方面的战略参谋助手作用。此外，军队的力量、水平、备战能力得到提高，更好满足在新形势下捍卫国家任务的要求。全军一直保持随时备战制度，严格管理领空、海域、边界、内地、网络空间等。

 

武文赏表示，上述活动展现出我军的力量、水平和备战能力，展现出工作方面新思维、新做法，把握、使用、研发各种新的技术设备的能力等。

 

全军已同各中央部门保持紧密配合，发挥整个政治系统和全民的力量，建设全民国防、“民心阵势”，军区防守、各级防守区日益坚实。军队已发挥好核心、冲锋作用，及时参加国内外防灾、灾害救援、搜救等工作，出色完成和平时期军队的任务，维护人民的平安生活。

 

融入国际和国防外交工作积极、主动推进，取得务实成果，继续成为党际外交、公共外交和民间外交三大支柱的亮点之一。

 

关于2024年工作方向，武文赏建议中央军委、国防部继续充当好党和国家在国防、军事方面的参谋助手，主动提高研究、预报能力，推出灵活、有效处理各情况的对策，不让处于被动状态。继续为颁布关于军事、国防的主张、法律和政策建言献策。

 

中央军委、国防部继续本着依靠人民、以民为本、以人民为中心和主体的观点，深入贯彻落实在新形势下全民国防、人民战争和捍卫国家的路线；落实好国防与经济、经济与国防相结合的主张。

 

全军集中提高综合质量和战斗力量，严格保持随时备战状态，牢牢捍卫国家领空、海域、边界、内地、网络空间和领土主权。军队同全国各维护安全秩序的力量配合，主动有效应对各非传统安全挑战。各单位积极研究和发展军事艺术，协同作战，有效应对各种高技术战争。

 

武文赏要求按照计划和路线图对力量组织架构进行调整，基本完成力量组织架构调整工作，力争到2025年完成建设精、简、强的军队的目标，奋斗从2030年建设革命、正规、精锐和现代的人民军队。提出吸引、培训、重用人才，提高军队人力资源质量等的政策机制和措施，更好满足在新形势下军队建设的要求。

 

武文赏还要求特别关注军队党部建设工作、干部队伍建设工作。关注干部战士，尤其是偏远地区、边境和海岛地区干部和战士物质和精神生活。积极、主动统筹推进融入国际和国防对外工作，最大限度确保民族和国家的利益。（完）

更多>>

进一步强化越柬两国立法机构之间的合作关系

进一步强化越柬两国立法机构之间的合作关系

12月29日上，由越南国会赠送给柬埔寨参议院的办公设备交接仪式在柬埔寨参议院总部举行。越南驻柬埔寨大使阮辉曾和柬埔寨参议院秘书长翁萨勒（Oum Sarith）一同出席仪式。据悉，这批办公设备总价值为10万美元。
更多

Top