国家主席武文赏出席2023年全军军政会议

29日上午，中央军委、国防部在河内举行了2023年全军军政会议。国家主席武文赏出席会议并发表重要讲话。

武文赏在会议上发表讲话时评价说，2023年，全军已采取多项措施、灵活和创新的做法来实施各工作领域的任务，其充分体现中央军委、国防部和全军对军队建设、巩固国防、捍卫国家事业的主动精神、责任和高度决心。

中央军委、国防部领导已落实好党和国家在国防、军事方面的战略参谋助手作用。此外，军队的力量、水平、备战能力得到提高，更好满足在新形势下捍卫国家任务的要求。全军一直保持随时备战制度，严格管理领空、海域、边界、内地、网络空间等。

武文赏表示，上述活动展现出我军的力量、水平和备战能力，展现出工作方面新思维、新做法，把握、使用、研发各种新的技术设备的能力等。

全军已同各中央部门保持紧密配合，发挥整个政治系统和全民的力量，建设全民国防、“民心阵势”，军区防守、各级防守区日益坚实。军队已发挥好核心、冲锋作用，及时参加国内外防灾、灾害救援、搜救等工作，出色完成和平时期军队的任务，维护人民的平安生活。

融入国际和国防外交工作积极、主动推进，取得务实成果，继续成为党际外交、公共外交和民间外交三大支柱的亮点之一。

关于2024年工作方向，武文赏建议中央军委、国防部继续充当好党和国家在国防、军事方面的参谋助手，主动提高研究、预报能力，推出灵活、有效处理各情况的对策，不让处于被动状态。继续为颁布关于军事、国防的主张、法律和政策建言献策。

中央军委、国防部继续本着依靠人民、以民为本、以人民为中心和主体的观点，深入贯彻落实在新形势下全民国防、人民战争和捍卫国家的路线；落实好国防与经济、经济与国防相结合的主张。

全军集中提高综合质量和战斗力量，严格保持随时备战状态，牢牢捍卫国家领空、海域、边界、内地、网络空间和领土主权。军队同全国各维护安全秩序的力量配合，主动有效应对各非传统安全挑战。各单位积极研究和发展军事艺术，协同作战，有效应对各种高技术战争。

武文赏要求按照计划和路线图对力量组织架构进行调整，基本完成力量组织架构调整工作，力争到2025年完成建设精、简、强的军队的目标，奋斗从2030年建设革命、正规、精锐和现代的人民军队。提出吸引、培训、重用人才，提高军队人力资源质量等的政策机制和措施，更好满足在新形势下军队建设的要求。

武文赏还要求特别关注军队党部建设工作、干部队伍建设工作。关注干部战士，尤其是偏远地区、边境和海岛地区干部和战士物质和精神生活。积极、主动统筹推进融入国际和国防对外工作，最大限度确保民族和国家的利益。（完）