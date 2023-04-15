国家主席武文赏出席越南武术越武道门派成立85周年纪念仪式

15日下午，越南武术越武道（Vovinam）门派成立85周年纪念仪式在平阳省举行。越南国家主席武文赏出席仪式。

纪念仪式是重温越武道在越南武术成立和发展过程中的光荣传统，同时提出进一步推广这一门派的方向的机会。

武文赏在仪式上已向国内和世界上越武道门派领导和师生送去花篮，对他们在锻炼和向世界推广这一越南武术门派中所作出的努力和取得的成功给予表彰。

1938年，阮禄武师已本着刚柔结合的原理从民族摔跤创立出一门越南武术叫做越武道（Vovinam）。到门长黎创时期，他与其他武师探索研究，进一步完善越武道的理论和技术系统，为该越南武术发展打下坚实基础。继承这些成果，阮文昭武师已同其他武师把越武道传播到世界五大洲。截至目前，越武道已传播到在世界上70多个国家和地区，吸引数百万人参加锻炼和继续发展。越武道是越南人的特别文化产品，日益在国内外深广发展越有助于向世界推介越南文化和形象。

在越武道门派成立85周年系列活动框架内，越南越武道联合会还同平阳省配合举行2023年第14次全国越武道强队锦标赛。该锦标赛从4月10日至15日举行，是为第32届东南亚运动会做准备的活动之一。

长期来看，越南越武道联合会已推出在国内和世界保护和发展越武道战略。据此，将在全国63个省市推广这种武术。该联合会还正与胡志明市人民委员会磋商，在该市开设全球越武道学院。此外，今年6月，该联合会将完成越武道非物质文化遗产申遗档案。（完）