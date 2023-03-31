国家主席武文赏出席落实捍卫祖国战略总结会议

武文赏在会议上高度评价河内各级党组织已贯彻落实和认真开展该决议，发挥各机关、厅局和团体在组织开展决议中的作用和职能，发挥整个政治系统在建设全民国防、人民安全阵势中的综合力量和团结。



武文赏高度评价河内市的决议落实结果，维护好政治安全和社会安全秩序，确保党、国家各种大事件的绝对安全，抑制各种罪犯的增加，为首都经济社会发展、政治稳定做出贡献。



武文赏强调，河内市是全国之心脏，是国际行政政治头脑，是巨大的文化、教育、科技和经济的中心，因此拥有重要战略地位，对建设和捍卫国家任务产生直接影响。



武文赏建议今后河内市委继续深入贯彻落实和认真实施经济社会发展为核心、党建为关键、文化发展为精神基础、确保国防安全为重要和经常性等的指导意见。



河内市需继续推进宣传、教育力度，旨在提高干部、党员和人民对建设和捍卫国家和首都的任务的认识；维护政治安全和社会安全秩序；主动预防，坚决斗争和挫败各敌对势力和平演变和破坏活动的一切阴谋。城市主动发现和镇压各种罪犯，同各中央部门保持密切配合，发挥政治系统和人民在建设全民国防与人民安全阵势相结合中的综合力量；将国防安全与经济、文化、社会和对外紧密结合。



武文赏还要求河内市在发展经济的同时需推进文化和社会发展，做好社会保障工作，落实好对革命战胜时期有功人员的政策；建设和打造首都人文化；注重保护和发展各文化价值、特色和传统，打造优雅和文明的河内人形象。



河内市需要做好党建和整顿工作，推进打击贪污腐败和消极现象工作；继续革新和提高群众工作质量，发挥祖国阵线和各政治社会组织的作用；贯彻落实民为本的观点。

武文赏还要求河内市扩大与各国首都、城市和地方的交流，保持和加强与北部、红河平原、国内外各省市和城市的合作关系。



29日上午，武文赏已代表党和国家领导向原越共中央政治局委员、原河内市委书记范光毅授予胡志明勋章，对他为党和民族革命事业做出的出色贡献给予表彰。（完）