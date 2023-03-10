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国家主席武文赏出席胡志明市捍卫祖国战略实施10周年总结会议
该市还不断落实好可持续减贫、解决就业问题、做好社会保障等工作；做好党建工作。全民族大团结工作得到加强和发挥。对外关系和国际合作得到扩大，为城市快速、可持续发展营造了环境。人民物质和精神生活不断提高，许多文化、人文的良好价值得到发挥。
武文赏高度评价胡志明市在实施该决议所取得的成就，要求今后胡志明市继续贯彻落实越共十一届八中全会关于在新形势下捍卫祖国战略的决议，与此同时落实好越共中央政治局关于从目前到2030年，远期到2045年建设和发展胡志明市方向的第31号决议。
武文赏要求胡志明市主动预防并坚决斗争挫败和平演变的阴谋；预防和挫败敌对势力破坏活动的阴谋； 主动发现、打击各种罪犯活动；同各中央部门和行业保持紧密配合，发挥整个政治系统和市民在建设全民国防、全民国防阵势中的作用。将国防安全与经济、文化、社会和对外紧密结合，在社会主义定向市场经济体制发展和融入国际的情况下注重经济安全保障工作。
武文赏强调，需把人民放在发展过程的核心位置，建议胡志明市继续推进文化、社会、教育培训、医疗保健等事业发展，提高人民生活质量等工作，动员人民的综合力量，巩固坚实的民心阵势。
武文赏要求胡志明市充分发挥优势、地位和对外工作中的政治位置，提高经济社会发展合作，与世界各国，尤其是湄公河次区域各国、东盟各国和各大伙伴的国际交流；主动开展和扩大与友好国家的民间交流等。（完）