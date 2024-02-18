国家主席武文赏出席在民族英雄、世界文化名人阮廌纪念区的新春开笔礼

值此2024年甲辰春节之际，2月18日上午，越南国家主席武文赏出席设在河内市常信县二溪乡的越南民族英雄、世界文化名人阮廌纪念区的新春开笔礼。

阮廌（Nguyễn Trãi，1380年－1442年），号抑斋，故乡在海阳省志灵市、尔后搬到河西省常信县。1980年，值阮廌诞辰600周年纪念日之际，阮廌获世界联合国教科文组织正式确认为世界文化名人、杰出军事家和天才政治家。

越南民族英雄、世界文化名人阮廌纪念区于2022年11月14日动工兴建，占地27000平方米。该项目不仅缅怀了著名阮廌，而且还作为传统文化、历史、爱国爱民精神的教育场所。

武文赏强调，将永远铭记民族英雄、世界文化名人阮廌的教诲：“仁义之举，要在安民”，与党和国家领导人一道不懈努力，全心全意为人民服务，建设永恒的和平。

当天上午，武文赏走访慰问在河内首都区四环路项目施工的工人。

河内首都区四环路项目的投资总额85.81万亿越盾；全长约112.8公里，经过三省市，分别是河内市和兴安省、北宁省。其中，河内的路段长58.2公里，兴安省的路段长19.3公里，北宁省的路段长35.5公里。该项目预计于2026年竣工，2027年通车。（完）