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国家主席武文赏出席在民族英雄、世界文化名人阮廌纪念区的新春开笔礼

值此2024年甲辰春节之际，2月18日上午，越南国家主席武文赏出席设在河内市常信县二溪乡的越南民族英雄、世界文化名人阮廌纪念区的新春开笔礼。

值此2024年甲辰春节之际，218日上午，越南国家主席武文赏出席设在河内市常信县二溪乡的越南民族英雄、世界文化名人阮廌纪念区的新春开笔礼。

 

阮廌（Nguyễn Trãi1380年－1442年），号抑斋，故乡在海阳省志灵市、尔后搬到河西省常信县。1980年，值阮廌诞辰600周年纪念日之际，阮廌获世界联合国教科文组织正式确认为世界文化名人、杰出军事家和天才政治家。

 

越南民族英雄、世界文化名人阮廌纪念区于20221114日动工兴建，占地27000平方米。该项目不仅缅怀了著名阮廌，而且还作为传统文化、历史、爱国爱民精神的教育场所。

 

武文赏强调，将永远铭记民族英雄、世界文化名人阮廌的教诲：“仁义之举，要在安民”，与党和国家领导人一道不懈努力，全心全意为人民服务，建设永恒的和平。

 

当天上午，武文赏走访慰问在河内首都区四环路项目施工的工人。

 

河内首都区四环路项目的投资总额85.81万亿越盾；全长约112.8公里，经过三省市，分别是河内市和兴安省、北宁省。其中，河内的路段长58.2公里，兴安省的路段长19.3公里，北宁省的路段长35.5公里。该项目预计于2026年竣工，2027年通车。（完）

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2023年，越南旅游业取得的成果超出预期。据越南国家旅游局的报告，2023年，越南接待国际游客超过1260万人次，远超年初设定的800万人次的目标，国内游客超过1.08亿人次， 旅游总收入达678.3万亿越盾（折合人民币2055.45亿元）。这些成就离不开胡志明市和东南部各省旅游业的重要贡献。
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