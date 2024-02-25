国家主席武文赏出席全国各地春色文化节

2月24日上午，越南国家主席武文赏出席在河内市越南各民族文化旅游村举行的“2024甲辰年春节全国各地春色文化节”。

武文赏在活动上强调，越南是一个美丽的国家，有着历史悠久的文化底蕴、辉煌的历史以及颇具特色、在多样性中坚持统一性的文化。54个民族在建国卫国数千年进程中创造了独具一格、丰富多样、具有良好价值的文化瑰宝。武文赏强调，这是民族的骄傲和宝贵财富，是内生力量的源泉和全民族大团结的凝聚剂。这也是吸引国际友人的关键所在以及提升越南在国际舞台上的地位和威望的软实力。

武文赏对越南各民族文化旅游村近期积极开展了丰富多彩的庙会和文化活动，尽显越南文化之美，吸引大量国内外游客前来参观并体验越南文化，从而体现传统文化价值在发展、交流、融入国际社会与开展国际合作进程中的持久生命力感到高兴。

全国各地春色文化节已经成为年度活动，再现并弘扬各民族的文化价值，推崇直接参与创造、保护和传承文化价值的艺术家、民间艺术家。|

武文赏强调，越南党、国家一向重视加强全民族大团结力量—国家发展的重要因素和澎湃动力，其中重视维护与传承各民族的文化特色与价值。

武文赏要求各级各部门和地方有效落实民族政策，抓好地方文化保护传承并与经济发展和解决社会问题相结合等。

其后，武文赏出席布鲁-云乔族新米节。2021年，布鲁-云乔族新米节被列入国家级非物质文化遗产名录。

值此机会，武文赏参观了泰族村，参加泰族和北部各民族同胞的春天群舞等活动。（完）