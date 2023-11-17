国家主席武文赏出席亚太经合组织领导人同东道主嘉宾对话会

亚太经合组织领导人同东道主嘉宾对话会的嘉宾为克伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗、斐济总理西蒂韦尼·兰布卡和印度贸易部部长皮尤什·戈亚尔。这是亚太经合组织在2023年亚太经合组织领导人会议周的首个活动。对话会以“可持续、气候和公正能源转型”为议题。

美国总统乔·拜登在开场致辞中强调，对话会是亚太经合组织领导和嘉宾就地区和世界面临的共同挑战，促进合作，一道行动，致力于可持续发展目标的倡议和措施等进行讨论的机会。

美国总统气候变化事务特使约翰·克里向各位领导阐述了气候变化影响的相关情况，应对气候变化、减排、保护环境的国际合作的重要性。

亚太经合组织各位领导人和嘉宾呼吁加强国际合作，旨在减少气体排放，促进可持续能源转型，走向绿色增长。各位领导人还介绍了每个经济体已经和正在为解决关于环境和气候做出的努力和采取的措施，强调了关于动员资源、促进公私合作服务能源转型、发展可持续农业、绿色工业、保护生物多样性等倡议的重要性。

越南国家主席武文赏在对话会上发表讲话时强调，气候变化是全球性紧迫问题，要求各经济体的决心、责任和团结起来。武文赏主席表示，越南的观点是将应对气候变化问题落实到国家发展的决策之中，承诺到2050年实现净零排放的目标，减少甲烷排放，保护森林和能源转型。武文赏强调，越南是参加《公正能源转型伙伴关系协议》（JETP）的首批三个发展中国家之一并正在同步展开多项从完善法律制度到实际问题中展开的措施。

武文赏建议亚太经合组织和各伙伴推进可再生能源、各工业产业绿化、生态农业发展和资源回收、社会保障和公正转型等的合作计划。武文赏呼吁发展中国家、国际伙伴加强分享科技成果、提供资金，尽快将损失与损害基金投入运行，旨在援助发展中国家、欠发达国家应对气候变化。全球金融系统提高绿色金融供应能力和有效动员私营部门的资金等。

武文赏强调这是各经济体实现所提出的各历史承诺，保护地球和后代子孙的未来。

各位领导高度评价武文赏的讲话，欢迎越南提出的切实建议和支持越南力争实现净零排放、减少温室气体排放、能源转型等的目标。

在对话会举行前，武文赏与中共中央总书记、国家主席习近平，美国总统乔·拜登，韩国总统尹锡悦，日本首相岸田文雄等领导人进行短暂会晤，就继续促进和深化与各伙伴的关系的措施和共同关心的问题交换意见。

当天下午，武文赏出席了亚太经合组织领导人与亚太经合组织工商咨询理事会成员会开幕式。这是亚太经合组织领导人会议周框架内举行的活动，为亚太经合组织领导人就相关问题坦率交换意见和倾听地区企业界的意见和建议创造机会。（完）