国家主席梁强：ABAC提出的倡议是区域可持续发展的强劲动力

梁强在开幕式上致辞时指出，APEC成立36年来，已成为地区领先的经济合作机制，是推动增长与国际经济一体化、保障地区和平稳定与繁荣的"火车头"。



梁强强调，在世界地缘政治格局正经历剧变、后疫情时代经济复苏面临潜在风险以及气候变化、极端天气等全球性挑战的背景下，公私对话和多边合作亟待提升到新的高度。



梁强赞赏ABAC此次聚焦自由贸易与可持续投资、数字化转型与人工智能、绿色金融、可持续发展、卫生安全与生物技术创新等核心议题，这些正是越南《至2030年发展战略和2045年愿景》的优先方向。



梁强强调，为了实现这些目标，越南正大力推进体制改革，完善法律体系，构建透明、竞争且稳定的投资营商环境。



梁强重申，越南始终重视与亚太经合组织的合作，并积极参与实现亚太经合组织2040年愿景的共同努力。越南自1998年加入亚太经合组织以来所作出的努力充分体现了这一点，特别是越南高度关注并为本地区贸易和投资合作创造便利条件。



梁强说，凭借在区域经济网络和多边自贸协定中的核心地位，越南为投资者提供了进入区域内多元化市场和供应链的优势。因此，投资于越南不仅意味着投资一个充满活力、稳定且快速发展的经济体，更是与全球大型和潜在合作伙伴以及其他自由贸易区对接的战略举措。

在介绍越南2024年经济增长成果时，梁强表示，越南商品出口总额首次突破3900亿美元大关。2025年，越南力争实现8%以上的经济增长目标，为未来实现两位数增长奠定坚实基础。越南将致力于推动经济快速且可持续增长，确保宏观经济大盘稳定、有效控制通胀，实现经济发展与社会进步、环境保护的协调发展，同时推动创新发展，构建科技生态系统，加快在半导体、人工智能及数字经济等领域的研发中心建设。

国家主席与与会代表一同参观了展区，了解海防市的地方特色产品。图自越通社

梁强强调，越南高度重视企业在国家现代化进程中的关键作用，已出台多项重要决策支持私营企业特别是中小企业发展。这体现了越南为企业创造良好发展环境、与企业共同实现可持续发展的坚定承诺。



目前，越南正同步推进多项支持机制，包括政策试点、创新企业税收优惠、行政改革以及为企业服务的数字基础设施与开放数据平台建设。同时，鼓励企业加大对可再生能源、绿色经济、智慧城市、高科技农业等战略性领域的投资力度，积极推动政府与私营部门之间的政策对话，及时调整政策以适应实际需求。梁强明确指出，越南正朝着全面发展的未来迈进，致力于在基础设施、能源、数字化转型、科技、绿色经济与循环经济等关键领域打好基础，力争到2045年成为高收入发达国家。



他呼吁亚太经合组织（APEC）企业界加强合作，深化产业链协同，共享技术资源，提升应对全球冲击的能力；同时鼓励APEC工商咨询理事会（ABAC）及本地区大型企业加大对中小微企业的支持力度，通过培训、技术转让与市场合作等方式，帮助中小企业更深入地融入全球价值链，为地区包容性与可持续发展作出贡献。



梁强重申，越南将继续推动以人为中心、以企业为动力、以可持续发展为目标的APEC合作倡议，并承诺将持续支持ABAC制定切实可行的政策建议，回应企业界的实际需求。



梁强相信，此次在海防市举行的ABAC第三次会议将成为汇聚智慧、分享愿景、激发创新的重要平台，会议成果将为即将在韩国举行的ABAC与APEC领导人对话会提供有价值的参考。



在ABAC III开幕致辞结束后，国家主席与与会代表一同参观了展区，了解海防市的地方特色产品、文化特色及经济发展潜力。（完）