国家主席梁强：54个民族的传统文化是建设雄强越南的宝贵资源

15日上午，文化体育旅游部在河内山西各民族文化旅游村举行2025乙巳春节“祖国各地春意盎然”活动，推介全国各地54个民族特色文化和美好习俗。国家主席梁强代表党和国家领导出席活动并向越南各族人民拜年。

每年一度举行的“祖国各地春意盎然”活动目的在于弘扬越南各民族传统文化，有助于加强54个民族的团结，营造传统春节氛围，增添游客的体验感。

今年“祖国各地春意盎然”活动吸引全国28个民族的村长老、村长、乡贤、知识分子和艺人等200人参加。此外还有14个省，代表各民族、地区的少数民族的代表参加。

梁强在活动上发表讲话时指出，越南是多民族的国家，每个民族都拥有丰富、特色的文化价值，绘制成多样、统一，反应各历史时期越南人的创造力和本领的文化图画。梁强强调，越南54个兄弟民族文化最重要的价值之一是大团结、相亲相爱精神，其有助于凝聚内在力量，帮助越南民族在立国、卫国历史长河，此前民族解放斗争和当今国家发展和牢牢捍卫祖国事业中一切困难和挑战的基础。

梁强强调，“祖国各地春意盎然”活动不仅是贺新春的一项活动，而还是具有重要意义的文化、政治活动，认为这是每个越南人民重温民族文化，维护和弘扬民族文化价值，加强团结，增进互相了解，在国家建设与发展事业中并肩同行的良好机会。

梁强指出，巩固和加强民族大团结是我们党和国家在革命过程和新时期中战略、一贯、具有特别重要意义的任务，旨在推动国家在新纪元—民族奋发图强、实现富强和繁荣发展的纪元内快速、可持续发展。

梁强强调，54个民族的传统文化是无价的瑰宝，是我们建设一个雄强的越南的宝贵资源。给予文化的丰富、多样，团结、相亲相爱精神，我们将战胜一切困难和挑战，在国家发展事业中取得伟大成就，牢牢捍卫越南国家。

在讲话中，梁强还要求层级、从中央到地方团体组织注重民族工作，有效开展各项民族政策，提高各民族同胞物质和精神生活水平；同时采取措施继续弘扬各民族传统文化价值，保护和传承每个民族的特色文化。其中需特别关注表彰各民族同胞中各艺人、手工艺人、村长老、村长和乡贤等的重要贡献。

值此之际，梁强已向参加“祖国各地春意盎然”活动的各民族同胞代表送去礼品。各民族同胞代表也向梁强主席赠送本民族的特色文化产品。

其后，梁强出席了宁顺省占族同胞开塔门仪式和献沉香仪式。占族同胞开塔门仪式每年在占塔上举行，向各位大神献上供品，祈求风调雨顺、保佑村民健康等。

梁强还造访了芒族村，出席芒族开夏节（开年节）。这是与水稻农业息息相关、带有古越文明烙印的传统节日。开夏节同时也是和平芒族人每逢春节不可缺少的文化信仰活动。2022年，文化体育旅游部将和平省芒族开夏节列入国家非物质文化遗产名录。

其后，梁强已击鼓开夏和进行下田节开犁仪式，希望新一年风调雨顺、五谷丰登。梁强和各位代表还参加植树活动，参加“芒族村迎新春”活动。（完）