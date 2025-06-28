国家主席梁强：新政府必须运作更高效、更贴近民众

6月28日下午，越南国家主席梁强与胡志明市国会代表团第十单位国会代表小组在第十五届国会第九次会议后，同古芝和旭门两县选民进行接触交流。



调集一切资源确保两级地方政府顺畅运作



在接触活动中，国会代表团向选民通报了第十五届国会第九次会议的成果。



选民们随后就两级地方政府机构调整、合并后的企业和民众档案处理等问题提出多项建议，同时反映了城市规划、土地管理和项目实施中存在的不足。



国家主席梁强发言时表示，同古芝和旭门两县选民进行接触交流活动具有特殊意义，恰逢三级地方政府模式即将终结、县级政府即将撤销，向两级模式过渡的关键时期。



梁强强调，新模式要求很高，工作量很大，要求干部组织和安排工作必须非常严密；要公正、客观，更重要的是，要做到以事择人、人岗相适。



梁强说，自7月1日起，胡志明市将与全国同步实施两级政府模式。与平阳、巴地-头顿两省合并后，新的胡志明市将成为面积约6770平方公里、人口超1360万，拥有168个乡级行政单位和昆岛特区的超级都市。



"这一前所未有的强力改革举措旨在建立精简、高效、贴近民众的行政体系，但将面临诸多挑战，需要整个政治体系、各级党委政府和民众的团结努力，”梁强说道。

梁强建议，当前要调集一切资源确保两级政府自7月1日起顺畅运作，从市级到乡级实现无缝衔接。“新政府必须运作更高效、真正成为一个贴近人民，不影响社会正常活动，并为民众和企业提供最好的支持的基层政府，”梁强强调。



持续深化落实关于两级地方政府的主张政策



梁强表示，党和国家近期通过多项重要主张和政策，为两级地方政府组织的建立与运作提供了法律框架。他要求，基层政府继续细化和落实这些政策，确保机构运作遵循宪法和法律原则，坚持民主集中制，倾听民众正当诉求。



其中，要特别注重领导指导和有效实施具有突破性、为国家迈进新纪元注入动力的决议（第57、第59、第66和第68号四大支柱决议），使胡志明市始终发挥全国发展火车头作用。



国家主席要求，胡志明市继续重点指导各级党代会（2020-2025年任期）成功召开，尤其是合并后的新乡坊党代会及新一届市党代会。



"这是胡志明市、巴地-头顿和平阳三地合并的历史性机遇，使其协同激发潜力与优势，创造新发展空间，与全国共同迈入民族繁荣发展新纪元，"国家主席强调。（完）