国家主席梁强：完善工作机制 提高参谋服务工作质量

11日上午在河内，国家主席梁强同国家副主席武氏映春就党的各级代表大会准备工作和国家主席办公室关于机构调整、精简工作的第18号决议实施情况总结工作和其他核心任务同国家主席办公室举行工作座谈。

国家主席办公室领导已向梁强汇报了各党支部党员代表大会（2025-2027年任期）、越共国家主席办公室党员代表大会（2025-2030年任期）举办计划；第18号决议实施情况总结工作和开展实施政治局关于国家主席办公室机构调整、精简工作的结论。

在听取报告和各讨论意见后，梁强高度评价国家主席办公室已积极、主动同有关机关配合，完成各项工作任务的努力。梁强强调，各支部党员代表大会和国家主席办公室党员代表大会是一个重要的政治活动。因此需要特别注重大会准备和举办工作，确保按照党的规定和原则，尤其是民主集中制原则举行，充分发挥各级党委、党组织、各级党委书记的职权和责任；机遇继承和稳定的基础上实施改革、创新方针。

关于党委人事工作，需确保上级党委的直接领导，发挥民主，发挥领导班子和负责任的责任作用。人事准备工作和选举需按照党的原则和规定，国家的法律进行。

对于第18号决议实施情况总结工作和政治局关于机构调整、精简的结论开展实施工作，梁强强调这是党和国家一大主张，需确保一个精、简、强，效能、效率和高效运行的机构在处理工作中推进科技应用和数字化转型，简化行政手续，提高专业性。新的机构需更好、更有效运行，更好满足国家主席办公厅的要求、职能和任务。在进行机构调整、精简过程中需关注干部、公务人员、职员的心声、愿望，让他们放心、努力工作，完成各项任务。

此外，在核查、调整和精简机构后，国家主席办公室需核查、完善工作制度和配合制度，主动提高参谋服务工作质量，助力国家、国家副主席按照党和国家的规定有效落实各项任务。（完）