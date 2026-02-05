国家主席梁强：关心民众生活，确保家家户户欢度新春

在2026丙午春节即将到来之际，2月5日上午，越南国家主席梁强率中央工作代表团赴富寿省，看望慰问该省党委、政府、优抚对象、困难群众及部队官兵。



回顾富寿省过去一年的任务执行情况，梁强表示，2025年是实施两级地方政府模式的第一年，尽管困难重重，但在团结统一、高度决心、主动创新的精神下，富寿省党委、政府、各族人民及武装力量努力奋斗，克服了各种困难与挑战，取得了全面且令人印象深刻的成就。值得注意的是，春节期间群众关爱帮扶工作有效落实。



梁强代表国家领导对富寿省党委、政府、人民及武装力量在2025年取得的成就表示高度认可与祝贺。



在民族传统春节即将到来之际，梁强要求富寿省各级党委和政府深入贯彻落实党和国家关于关心人民生活、组织2026丙午春节的各项方针政策，确保家家户户都能欢度新春。



梁强强调，要切实做好优抚对象关心关爱工作，走访慰问越南英雄母亲、烈士家属、革命功臣、困难职工、贫困人口；落实好对武装力量的政策；组织慰问春节期间值班工作人员等。

越南国家主席梁强春节前夕走访富寿省民众和官兵。图自越通社

除了春节期间关心关爱群众外，梁强还要求富寿省委、省政府集中领导、指导、组织落实各级党代会决议，2026-2030年经济社会发展五年计划，尤其是近期刚胜利闭幕的越共十四大决议，同时为第十六届国会及2026-2031任期各级人民议会选举做好准备。



梁强指出，凭借巨大的决心，富寿省不仅是民族文化的根源之地，更必须努力发展成为北部中游与山区的发展中心。



值此机会，梁强向富寿省党委、政府、武装力量赠送春节慰问品，并向当地贫困户赠送了500份礼品，向困难职工赠送了500份礼品。



当天上午，梁强及工作代表团看望慰问了富寿省军事指挥部。（完）