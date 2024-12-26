国家主席梁强：全军认真贯彻落实新形势下捍卫祖国战略

26日上午，中央军委、国防部在河内举行了全军军政会议，评价2024年领导和指导实施军事、国防任务情况和部署2025年军事、国防任务。越共中央政治局委员、国家主席梁强出席会议并发表指导性讲话。

越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部部长潘文江；中央书记处书记、中央军委常委、越南人民军总政治局主任郑文决；越共中央委员、政府副总理兼外交部部长裴青山等出席会议。

据会议上的报告，2024年中央军委、国防部已集中指导、领导全军同步开展各项实施越共十三届八中全会关于新形势下捍卫祖国的决议的计划。认真落实中央关于整党建党的主张和指导意见，做表率责任的规定；发挥全军中的精神政治因素；率先保护党的思想根基；与敌对势力歪曲事实的论调作斗争。

同时，配合举办好各项纪念活动，如纪念奠边府大捷70周年、越南人民军建军80周年和全民国防日35周年。另一方面，国际一体化和国防对外工作主动、深入展开，取得许多重要成果，为巩固信任，提高国家、军队地位和声誉，未雨绸缪、居安思危保护祖国。

关于2025年工作方向，中央军委、国防部指导全军主动核查工作、计划，认真贯彻落实总书记在第十二次中央军委会议上的指导意见。集中提高研究、预报、评估情况、参谋助手等的能力；主动、灵活、有效开展各项双边和多边国防对外活动。

梁强在会议上发表讲话时评价说，军队一致维护革命本质、人民的军队、从人民中来并为人民服务的军队；冲锋在前，毫不畏惧牺牲和艰难，出色地完成和平时期的战斗任务。全军一致贯彻落实、把握任务，保持高度警惕，时刻准备战斗。国际一体化、国防对外等工作继续得到积极、主动、灵活务实和有效地展开；是党际外交、公共外交和民间外交等支柱的亮点。

梁强建议中央军委、国防部继续贯彻落实各项任务，充当好党和国家在军事、国防方面的战略参谋助手；主动、敏锐地提高研究、预报能力，拥有灵活、有效处理各情况，不让处于被动，维护利于建设和发展国家的和平、稳定环境。

梁强要求全军贯彻认真实施全民国防、人民战争，在新形势下捍卫祖国，靠人民、以民为本等的路线。配合具体开展建设、巩固全民国防、民心阵势、军区防守、各级防守区等的措施。与此同时落实好将国防与经济、经济与国防密切结合的主张；研究、调整、安排符合新形势下军队组织调整的战略。

梁强要求集中提高军队综合质量和战斗力量；严格维持备战制度，牢牢捍卫空域、海域、边境、陆地、网络空间等。同各力量配合维护全国安全秩序，落实好民事防守任务，主动有效应对非传统安全挑战。有关各方积极研究、发展军事艺术，作战有效应对各种高科技战争；革新和提高训练、培训、演习质量，满足新作战的条件。

另一方面，梁强要求秉持“多交友，少树敌”、“以不变应万变”等方针积极主动同步、全面、有效地开展国际一体化、国防对外等工作，确保民族-国家最高利益，提高双边和多边国防合作效果；积极、负责任地参加各项国防对外活动，地区、国际多边框架和联合国维和行动等。（完）