国家主席梁强来到12军团视察调研

值此越南人民军建军80周年和全民国防日35周年之际，12月18日上午，国家主席梁强已率领中央工作代表团来到驻扎在宁平省的12军团视察调研。

梁强听取了12军团司令张孟勇少将的工作汇报。12军团成立于2023年11月21日，是按照“精、简、强”，走向现代化的方向建立的一支主力军、战略机动军团，被装备多种新的、现代的武器和工具，其核心政治任务是训练、备战和履行国防部交付的各项重要、突发任务。

值此越南人民军建军80周年之际，梁强向12军团全体干部和战士致以祝贺，指出单位在成立一年后取得的成绩。代表党和国家领导，梁强对军团近期已团结、努力克服种种困难，取得友谊成绩和成果给予高度评价和表彰。

梁强在指出地区和世界局势后要求12军团今后需要集中实施的一些任务，包括集中领导、指导胜利实施越共十三大、越共军队第十一次代表大会的决议中提出各项任务和目标；注重做好政治思想教育工作，弘扬各前身单位的光荣传统，发挥每个组织和党员的政治责任。

梁强要求军团深入贯彻落实越共十三届八中全会关于在新形势捍卫祖国战略；主动制定和完善各作战方案；提高机动、应对能力，有效处理各非传统安全情况和挑战，为维护利于国家建设与发展的和平、稳定、环境做出贡献。

梁强要求军团有效管理、开发和利用各种编制中的武器和装备，尤其是新的和现代的武器；需要继续加强建设军民血肉联系，发挥领先带头作用，帮助人民群众进行自然灾害抢险救灾工作、疾病预防等工作，落实好和平时期军队“战斗”任务。

此前，梁强一行走访慰问了12军团241防空旅干部 战士并送去慰问品。（完）