国家主席梁强接受柬埔寨驻越大使辞行拜会

12月29日下午，越南国家主席梁强在主席府会见了前来离任拜会的柬埔寨王国驻越南大使谢金塔。



梁强在会见中高度评价并祝贺谢金塔大使出色完成任期工作，为巩固和发展两国全面友好合作关系作出了积极贡献。



梁强对两国友好关系取得的积极成果感到高兴，其中两党关系发挥着定向作用；防务安全合作继续是支柱；经济合作成为亮点，双边贸易额增长良好。教育培训、文化、旅游和民间交流合作持续推进，有助于增进两国人民之间的理解和长久情谊。



梁强同时强调继续巩固政治互信、加强各级代表团互访和高层接触、密切防务安全协调配合的重要性，建议双方协调配合，向年轻一代广泛宣传越柬关系的历史意义。

梁强高度评价柬埔寨与泰国边境冲突处理近期出现的积极进展，重申越南欢迎两国签署关于停止边境冲突和紧张局势降温措施的联合声明；支持各方在国际法及东盟团结精神基础上，以和平方式解决分歧。



柬埔寨大使谢金塔衷心感谢国家主席拨冗接见，并对国家主席和越南领导层一直以来的关心和为其在越南任职期间圆满完成促进两国友好合作关系的联络使命所创造的便利条件表示感谢。

谢金塔对越柬友好关系的积极发展感到高兴，认为两国各级代表团互访日益活跃所取得的成果充分体现了这一点，为巩固政治互信和增进相互了解作出了贡献。谢金塔强调，两国友谊是两国历代领导人和人民精心培育的宝贵财富。



谢金塔还高度评价越南在促进对话、建立信任以及以符合国际法的和平方式解决争端方面发挥的作用，为维护地区和平、稳定与合作作出贡献。（完）